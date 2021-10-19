Наклон оси – это угол между осью вращения и воображаемой линией, которая перпендикулярна плоскости орбиты. У Урана этот угол составляет почти 98 градусов, планета практически "лежит на боку". Ученые считают, что такой наклон возник из-за столкновения неизвестного космического тела с планетой в далеком прошлом. Земля, вероятно, тоже столкнулась в прошлом с протопланетой, что и вызвало образование наклон в 23 градуса. Угол наклона Сатурна составляет почти 27 градусов. Газовый гигант тоже имел в прошлом столкновение? Ученые говорят, что не это стало причиной.

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Наклон оси вращения Земли / Фото Wikipedia

Как у Сатурна возник такой наклон оси вращения

Научная команда из Парижской обсерватории и Пизанского университета считает, что наклон оси вращения около 27 градусов возник у Сатурна совсем недавно. А причиной этого стал не удар какого-то огромного космического тела или влияние других планет – гигантов, а наличие у газового гиганта огромного спутника – Титана.

Астрономы провели подсчеты, которые показали, что около 1 миллиарда лет назад орбита Титана все еще стабилизировалась. Пока гигантский спутник мигрировал на свое теперешнее орбитальное место, то влиял гравитационно на материнскую планету – Сатурн. Вероятно, гравитационному взаимодействию могли подвергнуться и другие многочисленные спутники "Властелина колец".

Следует отметить, что эта гипотеза идет в разрез с доминантной сегодня в научных кругах теорией, называемой "Модель Ниццы". Она описывает динамическое развитие Солнечной системы и является общепринятой. Согласно "Модели Ниццы", наклон угла оси вращения Сатурна возник из-за миграции планет-гигантов из внутренних регионов Солнечной системы до их сегодняшних позиций. Именно Нептун, кочуя в направлении пояса Койпера, гравитационно повлиял на Сатурн и вызвал образование наклона.

Вероятно, что теперь в научном сообществе возникнет дискуссия, которая должна будет рассудить, чья теория окажется верной.