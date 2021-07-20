Почему Tesla закрыла свою первую зарядную станцию Supercharger

По сообщениям СМИ, компания Tesla закрыла первую станцию Supercharger, расположенную в дизайн-студии в Лос-Анджелесе. На станции вывешены соответствующие сообщения и она уже удалена с карты зарядных станций.

Эта зарядная станция была введена в действие почти десять лет назад. Станция была очень популярной. Но это и привело к ее закрытию.

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Почему убрали станцию

Как утверждается, это сделано из соображений безопасности.

Во-первых, путь к станции проходит по закоулкам штаб-квартиры SpaceX.

Во-вторых, станция делит вестибюль с дизайнерской студией, где Tesla работает над новыми автомобилями и секретными проэктам. Некоторые конференц-залы видно даже из вестибюля.

Источник отмечает, что владельцев машин, которые проводили время в здании, пока шла зарядка, просили не пользоваться смартфонами, чтобы избежать съемки и звукозаписей того, что должно оставаться в стенах студии. Кроме того, посторонним не разрешалось проходить через вестибюль в другие помещения.



Закрытая зарядная станция / Фото teslarati.com

Вероятно, эти просьбы не всегда выполнялись, поэтому компания решила устранить проблему в ее зародыше.

Владельцы электромобилей при этом не потеряют возможность заряжать свои машины: рядом есть еще одна станция Supercharger в непосредственной близости от закрытой.