Почему телефон кладут экраном вниз: три важные причины

Скорее всего вы не раз замечали, как кто-то из знакомых переворачивает телефон экраном вниз. Казалось бы, зачем вообще это нужно делать? Ведь, когда телефон лежит перевернутым, с ним совершенно невозможно взаимодействовать даже в пассивном режиме. Рассказываем о причинах такого поведения.

Казалось бы, такое поведение не совсем логично, ведь в таком положении вы не сможете ни увидеть сообщений, которые пропустили, ни даже заглянуть, кто вам звонит. Но у тех, кто так делает, безусловно есть свои причины для этого.

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Почему пользователи кладут смартфон экраном вниз

Первая причина – практическая

Современные смартфоны в подавляющем большинстве имеют модули камер, которые выходят за пределы корпуса хотя бы на несколько миллиметров, а часто и больше. Но, насколько бы они не выступали – на 1-2 миллиметра или на полсантиметра, – они неизменно будут мешать ему лечь на поверхность задней панели.

В результате опираться смартфон будет именно на камеру. И еще хорошо, если линза утоплена внутрь объектива, но и бывает, что линза установлена на уровне с его гранями. Поэтому существует риск поцарапать камеру и ухудшить качество снимков, а значит, логичнее класть телефон экраном вниз, особенно, если он в чехле.



Камеры современных смартфонов часто выходят за пределы корпуса / Фото 24 канал

Вторая причина – функциональная

Мало кто знает, что некоторые смартфоны позволяют заглушать звук входящего звонка при повороте смартфона экраном вниз. Такую функцию, например, предлагает приложение "Телефон" от Google.

Таким образом поворот смартфона экраном вниз становится вполне понятным. Правда, держать его перевернутым всегда не имеет особого смысла, потому что заглушение происходит именно из-за переворота как движение. То есть смартфон чувствует, что его переворачивают, и заглушает звонок. А, если просто держать его перевернутым, ничего такого не произойдет.

Третья причина – экономия

Как известно, большинство современных смартфонов оснащаются датчиками освещенности. Они отслеживают свет, который попадает на смартфон. Именно благодаря этому экран гаснет, когда мы говорим по телефону, чтобы мы ненароком не нажимать на экранные кнопки лицом. Но это не единственное назначение этих датчиков.

Дело в том, что именно они позволяют телефону понять, что он находится в кармане и не позволяют его экрана включаться, когда приходят сообщения. Но датчикам все равно, находится аппарат в кармане или же лежит на столе в перевернутом состоянии – он все равно не включит экран, а значит, сэкономит ресурс аккумулятора, если сообщения сыпятся каждые пять минут.



Не забывайте о безопасности экрана смартфона / Фото Unsplash

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Как видите, причины для того, чтобы класть телефон экраном вниз, могут быть очень разными. Еще же и слишком, наверное у каждого есть свои личные причины для использования аппарата в таком "режиме". Возможно, кто-то просто не хочет, чтобы окружающие видели, кто ему пишет или звонит, а потому переворачивает телефон экраном вниз. Ведь если не видно экрана, значит, не видно и того, что на нем происходит.

Другое дело, что переворачивая смартфон экраном вниз, нужно помнить, что так вы подвергаете экран нагрузке и рискуете повредить его. То есть, если на столе или другой поверхности, на которой лежит ваш аппарат, есть какие-то крошки, мусор или песчинки, лучше этого не делать, потому что из-за контакта с ними может пострадать как олиофобное покрытие, так и может поцарапаться защитное стекло.