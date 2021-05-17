Ученые из Карлова университета в Чехии опубликовали свое исследование в журнале Environmental Research Letters. Они рассказали, что выбросы парниковых газов приводят к сокращению стратосферы Земли, что может иметь серьезные последствия для спутниковых систем и GPS.

Интересно Запуск телескопа "Джеймс Уэбб" может задержаться: в чем причина

Что происходит

Исследователи обнаружили, что стратосфера (область атмосферы на высоте от 11 до 50 километров) сокращается как минимум с 1980 года. С этого времени стратосфера уже уменьшилась на 400 метров.

Не исключено, что процесс мог начаться и раньше, но данные за более раннее время просто не собирались, поскольку первый спутник для наблюдения за высокими слоями атмосферы запустили именно в тот период.

Мы показываем, что стратосфера значительно сократилась за последние десятилетия и основной движущей силой этого является увеличение концентрации выбросов парниковых газов,

– сообщили исследователи.

Последствия

Если оправдаются прогнозы изменений климата, которые мы имеем сегодня, то в течение следующих 60 лет верхняя часть стратосферы может сократиться на 4 процента, еще на 975 метров, чего будет достаточно, чтобы некоторые спутники оказались в опасности.

Если стратосфера, которая сжимается, опустит все слои атмосферы над собой, спутники на низкой высоте будут испытывать снижение сопротивления воздуха, что может изменить их траектории,

– заявили исследователи и добавили, что любое изменение высоты электрически заряженного слоя может изменить передачу радиоволн.

Это может повлиять на точность глобальных систем позиционирования, таких как GPS, а также на передачу радиосигналов по всей планете.