Вот настоящая причина включать авиарежим на смартфоне во время полета

Все, кто часто летал, хорошо знают, что перед полетом персонал воздушного судна просит выключить телефоны, или перевести их в авиарежим. Причиной является потенциальная опасность, которую может представлять работающий смартфон для приборов самолета. Но за годы технологии пошли вперед и реальной опасности рабочий смартфон для навигации и других приборов не представляет, так почему же его нужно переводить в авиарежим?

Почему запрещали пользоваться телефонами в самолете раньше

Авиационная навигация и связь возлагаются на радиослужбы, координируемые для минимизации помех еще с 1920-х годов. Используемая цифровая технология гораздо более совершенна, чем некоторые более старые аналоговые технологии, которые мы использовали даже 60 лет назад.

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Исследования показали, что персональные электронные устройства могут излучать сигнал в той же полосе частот, что системы связи и навигации самолета, создавая так называемые электромагнитные помехи.

Но в 1992 году Федеральное управление гражданской авиации США и компания Boeing в независимом исследовании изучили влияние электронных устройств на помехи самолетам и не обнаружили никаких проблем с компьютерами или другими персональными электронными устройствами во время некритической фазы полета. (Критическими фазами считаются взлет и посадка).

Федеральная комиссия по связи США также начала создавать зарезервированные полосы частот для различных видов использования – таких, как мобильные телефоны, авиационная навигация и связь – таким образом, чтобы они не мешали друг другу.

Правительства во всем мире разработали одинаковые стратегии и политику для предотвращения проблем препятствий для авиации. В ЕС электронные устройства можно оставлять включенными с 2014 года.



Сегодня смартфоны почти никак не влияют на работу систем самолетов / Фото Unsplash

Почему же нужно переводить смартфон в авиарежим и при чем здесь 5G

Возникает логичный вопрос: "Почему тогда, имея такие мировые стандарты, авиационная отрасль продолжает запрещать использование мобильных телефонов?". Одна из проблем в том, чего вы могли не ожидать – наземные препятствия.

Беспроводные сети соединены серией башен; сети могут стать перегруженными, если пассажиры, пролетающие над наземными станциями, будут пользоваться своими телефонами.

Конечно, когда речь идет о мобильных сетях, наибольшим изменением за последние годы является переход на новый стандарт. Текущие беспроводные сети 5G, активно используемые во всем мире – желательные благодаря своей высокой скорости передачи данных – вызывали беспокойство у многих в авиационной отрасли.

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Пропускная способность радиочастотного диапазона ограничена, но мы все еще пытаемся добавить в него все больше новых устройств. Авиационная отрасль указывает на то, что спектр пропускной способности беспроводной сети 5G чрезвычайно близок к зарезервированному авиационному спектру, что может повлечь за собой препятствия в работе навигационных систем вблизи аэропортов, помогающих при посадке самолетов.

Операторы аэропортов в Австралии и США выразили озабоченность по поводу авиационной безопасности, связанной с развертыванием 5G, однако в Европейском Союзе сеть развернулась без таких проблем.

В любом случае, целесообразно ограничить использование смартфонов с поддержкой этой технологии на борту самолетов, пока не будут решены все вопросы, связанные с 5G.

Неожиданная, но важная социальная составляющая

Большинство авиакомпаний сейчас предоставляют клиентам услуги Wi-Fi, которые являются либо платными, либо бесплатными. С новыми технологиями Wi-Fi пассажиры теоретически могут использовать мобильные телефоны для видеозвонков с друзьями или клиентами во время полета.

Проблема использования телефонов в полете больше связана с социальным опытом, когда на борту самолета находится более 200 человек, и все они потенциально могут разговаривать одновременно.



Как и со всем со смартфоном в самолете нужно соблюдать меру / Фото Unsplash

В то время, когда деструктивное поведение пассажиров становится все более распространенным, использование телефона в самолете может стать еще одним триггером, изменяющим весь опыт полета.

Деструктивное поведение принимает различные формы, от несоблюдения требований безопасности, таких как непристегнутые ремни безопасности, словесные перепалки с другими пассажирами и членами экипажа, до физических столкновений с пассажирами и членами экипажа.

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Итог

Использование телефонов в полете не влияет на способность воздушного судна к эксплуатации. Но экипажи самолетов предпочитают не задерживаться в обслуживании всех пассажиров в полете – это очень много людей, которых нужно обслужить.

Однако технология 5G посягает на радиочастотный диапазон навигационных систем самолетов; нам понадобятся дополнительные исследования, чтобы ответить на вопрос вопроса, может ли быть 5G потенциально опасным для навигации самолетов во время посадки.