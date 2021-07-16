Но прежде чем докапываться до сути, нужно сразу отбросить два сомнительных утверждения насчет дешевизны китайских аппаратов. Поэтому давайте опровергнем главные мифы, которые постоянно слышны, как только речь заходит о ценах китайских смартфонов.

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Миф 1: дешевая рабочая сила

Многие думают, что аппараты из Китая дешевле именно из-за недорогой рабочей силы в стране. Но следует отметить, что другие бренды тоже собирают свою технику на заводах Поднебесной. Более того, большинство брендов конкурентов вообще изготовлены на одних и тех же заводах.

Миф 2: более дешевые материалы и процесс сборки

Почти у всех китайских компаний есть исследовательские центры и представительства за рубежом, не говоря уже о том, что у них работает много иностранцев. А им нельзя платить как рядовому сборщику с завода Foxconn. Так что затраты на разработку и производство у них плюс-минус те же, что и у Apple или Samsung.

Но откуда в таком случае берется столь низкая цена смартфонов? Ведь, несмотря на то, что сегодня и Huawei, и Xiaomi, и OnePlus уже позволяют себе торговать смартфонами премиального сегмента, у них по-прежнему остаются аппараты с флагманскими характеристиками, которые стоят намного дешевле, чем у конкурентов.

Почему китайские смартфоны дешевле, чем у других брендов

Ответ на этот вопрос ранее уже был озвучен генеральным директором Xiaomi. Он рассказал, что маржинальность среднестатистического устройства компании составляет всего 8–9%. Это очень мало, учитывая, что, если верить слухам, у Apple она достигает 25%.

Долгое время Xiaomi действовала в стиле стартапа, поддерживаемого венчурными инвестициями. Это когда инвесторы просто дают вам деньги, а вы завоевываете рынок низкими ценами, работая в ноль, а иногда даже в убыток и тем самым подсаживаете аудиторию на свою продукцию. Именно так действовал Uber, вытесняя конкурентов.

Реклама в смартфонах и слежка за пользователями

В результате, собрав аудиторию преданных фанатов, Xiaomi поняла, что можно начать зарабатывать. Так в оболочке MIUI стала появляться реклама. Со временем Xiaomi начала совать ее вообще во все сегменты прошивки, так что пользователи в какой-то момент даже стали жаловаться на нее.



Реклама в смартфонах Xiaomi / Фото AndroidIncider

Но такая "партизанская" реклама – это не то, на чем можно нормально заработать. Поэтому Xiaomi (да и другие производители тоже) начали внедрять в свои прошивки инструменты отслеживания. Ведь фирменный браузер Xiaomi собирает колоссальные объемы информации и сливает их рекламодателям. Так что по факту пользователи зарабатывают деньги для Xiaomi, которые она вложили в их устройства.

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Особенности обновления смартфонов Xiaomi

Другая причина невысоких цен на смартфоны китайских производителей – это серьезная экономия на послепродажном обслуживании. Если взглянуть на рынок, то можно понять, что именно китайские вендоры преимущественно перестают поддерживать фирменные устройства уже на первом году службы.

Xiaomi, Oppo, Vivo, в том числе и Huawei – они не только выпускают обновления безопасности для своих смартфонов в лучшем случае раз в квартал, а то и реже, да еще и могут себе позволить перестать обновлять Android еще до окончания официального срока службы устройств.

Такие компании, как Samsung, например, такого себе не позволяют. Да, они делают заметно меньше смартфонов, чем та же Xiaomi, но зато поддерживают все устройства, которые выходят на рынок, максимально долго.

Смартфоны Oppo, Vivo, OnePlus и Realme

Среди китайских производителей очень распространены конгломераты, или же концерны. Взять хотя бы концерны BBK Electronics и Xiaomi. Первый владеет брендами:

Vivo;

Oppo;

OnePlus;

Realme;

iQOO.

Xiaomi же собрала под своим крылом:

Redmi;

Black Shark;

Poco.



Суббренд Xiaomi – Poco / Фото Unsplash

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Концерны очень эффективны с финансовой точки зрения, потому что у них общие центры разработки и научных исследований, плодами которых пользуются все бренды, которыми они владеют. В результате себестоимость смартфонов, которые выпускают концерны, падает, а их окупаемость растет огромными темпами.

Недавно, например, BBK решил поступить еще проще, объединив Oppo и OnePlus. В то же время ни один бренд не поглотит другой. Просто теперь их смартфоны станут еще больше похожи друг на друга, а еще они будут использовать одну и ту же прошивку. Ведь куда проще развивать и поддерживать одну оболочку, чем две сразу, как это было раньше.