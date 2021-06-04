Часто на панорамах почти не виден марсоход, хотя он должен находиться в самом центре кадра. Создается впечатление, что его вырезали, скрывая что-то от людей. Кроме того, может показаться, что фотографии сделаны дроном, ведь никакой селфи-палки мы не видим. В чем причина таких казусов?

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Панорама, сделанная Curiosity / Фото NASA



Панорама, сделанная Curiosity / Фото NASA

Обратите внимание, что на обоих панорамных изображениях не видна рука-манипулятор марсохода, которой он должен был делать эти панорамы.

На других изображениях с Красной планеты вообще не видно самого Curiosity, словно его вырезали из кадра.

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Панорама Марса, сделанная марсоходом Curiosity: смотреть видео

Панорама Марса, сделанная марсоходом Curiosity: ​смотреть видео

Почему на панорамах не видно селфи-палку и марсоход

Причина таких феноменов в том, что марсоход не фотографирует ни руку-манипулятор, ни свое собственное тело.

Чтобы сделать панораму или широкое изображение, марсоходы делают серию кадров. Кадры склеивают в мозаику, и мы получаем красивое изображение на 360 градусов.

Марсоходу с Земли приходит очередность команд, которые он должен выполнить, чтобы сделать достаточное количество фотографий для панорамы. Специалисты на Земле должны предусмотреть все необходимые движения руки-манипулятора, чтобы она случайно не ударилась о сам марсоход или поверхность планеты.

Также специалисты следят, чтобы в кадр не попала и сама селфи-палка – рука-манипулятор. Иногда в кадр не попадает и марсоход. Часто тень от руки-манипулятора можно увидеть на поверхности. Но специалисты на Земле стараются избегать даже такого.

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Марсоход Perseverance / Фото NASA

Почему руку-манипулятор и марсоход не хотят видеть в кадре

Рука манипулятор не нужна в кадре. Часто и сам марсоход не нужен.

Фотографии, которые делают марсоходы, это прежде всего – научная информация. Серия кадров обеспечивает более высокое разрешение, чем если бы панорамы делали одним кадром.

Ученые исследуют фотографии, чтобы обнаружить интересные объекты на поверхности Красной планеты. А труба руки-манипулятора может несколько помешать исследованию. Как и тень от нее, поэтому "водители" марсоходов пытаются составить такой алгоритм движения руки, чтобы тень от нее была видна минимально.

Тело марсохода могут не фотографировать потому, что это не нужно. Это лишние несколько высококачественных кадров, которые не дадут существенной информации, но их нужно будет отправить на Землю, задействовав ограниченные ресурсы марсохода и орбитального зонда.