Почему не следует удалять или переустанавливать приложение Дия

Дело в том, что сейчас все государственные реестры с которыми работает Дия – отключены. Ранее Минцифры уже сообщало о том, что приложение Дия не хранит никаких документов, а является своеобразным "окном" в реестры.

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Соответственно, если вы удалите, повторно загрузите или перелогинитесь в приложении Дия, вы не сможете получить доступ к своим документам. Если у вас после авторизации нет паспорта, водительского или любого другого документа – это именно из-за отключенных для дополнительной безопасности реестров.

Об этом дополнительно рассказал Мстислав Баник – директор директората развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины. В своем посте в фейсбуке он подробно расписал все риски удаления приложения и почему так происходит.

Если вы не удалили приложение и не перелогинились – у вас останутся последние версии документов, которые можно просмотреть на смартфоне, однако пройти проверку с помощью QR-кода не получится.

Интересно! Международный COVID-сертификат, кстати, можно сгенерировать на основе документа. Об этой новой услуге подробнее далее.

Новая услуга в Дие

Недавно в приложении Дия появилась новая услуга – еДокумент. С ее помощью граждане Украины, которые потеряли свой паспорт или любые другие документы в смартфоне, могут сгенерировать временный документ.

еДокумент содержит основную информацию о вас, может содержать фото из других доступных документов в Дие. QR в нем статический, работает как QR в международном ковидном сертификате.