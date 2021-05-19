В пещерах на индонезийском острове Сулавеси нашли множество древних наскальных изображений. Они считаются самыми старыми в мире. Так, например, изображение свиньи недавно датировали: его возраст – 45 500 лет. К сожалению, ученые обнаружили, что рисунки отслаиваются от стен. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Почему исчезают рисунки

С 1950-х годов археологи заметили, что эти изображения покрываются пузырями и отслаиваются от стен пещеры.

Процесс ускорился за последние десятилетия. Чтобы выяснить, почему доисторические произведения искусства приходят в упадок, исследователи изучили некоторые из самых старых известных скальных изображений из региона Марош-Пангкеп, которым, по научным данным, от 20 000 до 40 000 лет. Учитывая, что эти изображения сохранились в течение столь длительного периода, ученые хотели понять, почему они именно теперь так быстро разрушаются.

Исследование показало, что соли, которые оседают как на поверхности, так и за рисунками, могут вызвать отслаивание краски.

Соли откладываются на поверхности горных пород через воду, в которую они впитываются.

Когда водный раствор испаряется, образовываются кристаллы.

Кристаллы затем набухают и сжимаются по мере нагрева и охлаждения окружающей среды, воздействуя на породу.

В одних случаях поверхность камня рассыпается в порошок.

В других случаях кристаллы соли образуют структуры под твердой внешней оболочкой старого известняка, отделяя поверхность с рисунком от остальной части породы.

В жаркие дни соли могут увеличиваться более чем в три раза.

Например, один из фрагментов размером в половину руки отклеился менее чем за пять месяцев.

Всей ситуации способствует глобальное потепление. Регион Австралазия имеет очень активную атмосферу, которая питается интенсивными морскими течениями, сезонными пассатами и резервуаром теплой океанской воды. Европейские же пещеры с наскальным искусством, такие как Альтамира в Испании и Ласко во Франции, находятся в более стабильном умеренном климате, поэтому выветривание не такое агрессивное.

Но теперь парниковые газы усиливают экстремальные климатические явления. Фактически глобальное потепление может быть в три раза заметнее в тропиках, засухи длятся дольше, а другие экстремальные погодные условия, такие как штормы и вызванные ими наводнения, становятся более суровыми и частыми. Это способствует росту кристаллов соли за счет повышения влажности по всему региону.