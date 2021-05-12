В коалицию среди прочих вошли Amazon, Apple, Google, Microsoft, AT & T, Verizon, Intel, Nvidia и Qualcomm. Они недовольны, что Конгресс планирует поддержать только автомобильную отрасль. Речь идет о кризисе в полупроводниковой отрасли – из-за дефицита компонентов производители переживают не лучшие времена, хотя и страдают не так сильно, как автоконцерны.

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Что известно

Американские IT-компании хотят направить дополнительные средства на увеличение мощностей для производства микросхем.

Ранее президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой профинансировать закон CHIPS for America, в рамках которого предлагают выделить 50 миллиардов для поддержки производства полупроводников.

Члены коалиции в письме к лидерам демократов и республиканцев поддержали эту инициативу:

Надежное финансирование Закона CHIPS поможет Америке получить дополнительный потенциал, необходимый для устойчивых цепочек поставок, чтобы обеспечить наличие критически важных технологий, когда они нам понадобятся,

– говорится в письме.

Предполагается, что кризис полупроводников может продолжаться до второго квартала 2022 года.