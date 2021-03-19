Samsung пропустит выпуск смартфонов линейки Galaxy Note в этом году. Но полностью она не исчезнет. О причинах такого решения компании рассказывает издание Bloomberg.

Виной всему пандемия и повышенный спрос на электронику, который привел к дефициту чипов. Samsung Electronics предупредила о "серьезном дисбалансе" в производстве последних, а их нехватка, как сообщают в компании, может перекинуться с автомобильного производства на другие технологические сектора.

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Дефицит и судьба Galaxy Note

Высокий спрос на потребительскую электронику в период пандемии только усугубил дефицит, считает глава мобильного подразделения Samsung Дон Джин Кох.

Поэтому Samsung планирует пропустить выпуск смартфонов Galaxy Note в этом году. Но линейка не исчезнет полностью: Кох отмечает, что выпуск смартфона во второй половине 2021 года маловероятен, но компания все еще планирует выпустить новые модели в следующем году.

Проблема дефицита пока "не решена на 100%", говорят в компании. Samsung является одним из крупнейших в мире производителей чипов и бытовой электроники.

Ранее крупные автопроизводители Volkswagen и General Motors сократили производство из-за отсутствия чипов.