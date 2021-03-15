В середине февраля завод Samsung по производству полупроводников вынужденно приостановил работу из-за проблем с энергоснабжением во всем штате Техас. На предприятии изготавливали чипы по 28-нм и 65-нм техпроцесса. Это будет иметь долгосрочные последствия, считают аналитики.

Этот завод выпускает различные продукты для собственного подразделения компании, которое в свою очередь производит контроллеры для SSD, чипы для Tesla и Renesas, чипы связи для Qualcomm. Это только те партнеры компании, о которых хорошо известно. Однако, наверное, список ее клиентов значительно шире.

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Какими будут последствия

Эксперты считают, что восстановить работу объекта такого размера быстро не получится. Последние исследования TrendForce показывают, что уровень загрузки производственных мощностей всего завода не поднимется выше 90 процентов до конца марта. В результате ожидается усиление дефицита некоторых компонентов.

Да, производимые заводом чипы Qualcomm RFIC критически важные в производстве смартфонов с технологией 5G. Этот продукт поставляется клиентам как часть модемов 5G.

Ожидается, что сильное влияние отключений на поставки Qualcomm RFIC почувствуется во втором квартале 2021 года. Это приведет к тому, что общее производство 5G-смартфонов упадет примерно на 30 процентов за квартал.

В то же время, в TrendForce ожидают, что этот инцидент уменьшит поставки всех смартфонов во втором квартале только на 5 процентов, учитывая нынешние запасы компонентов и предположение, что производители смартфонов, вероятно, смогут поддерживать суммарный объем выпуска за счет увеличения производства моделей 4G.

Напомним, компанию Samsung обязали полностью остановить работу двух фабрик в Остине, Техас, из-за нехватки электроэнергии во всем штате. С таким требованием также столкнулись фабрики компаний NXP Semiconductors и Infineon Semiconductors и многие другие производители.