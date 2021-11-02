Почему произошло первое массовое вымирание на Земле

Все слышали о вымирании динозавров, но не так много людей знает, что на Земле происходили и другие массовые вымирания. Некоторые из них были намного масштабнее Мелового вымирания 66 миллионов лет назад. Причины некоторых из них до сих пор неизвестны. Но ученые постоянно работают, чтобы понять, что стало причиной биологического опустошения земли.

Биологическая жизнь много раз переживала катастрофы, частично вымирая. Самые большие вымирания буквально опустошали планету. Всего таких катастрофических событий было пять. Первое из них, Ордовикско-силурийское вымирание произошло примерно 450 – 440 миллионов лет назад, когда большинство сложных биологических форм жили в морях и других водоемах. Тогда, 450 – 440 миллионов лет назад, вымерло до 85% водных форм жизни.

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Окаменелости морских организмов эпохи Ордовикского периода / Фото Physx

Причины первого массового вымирания на планете

На протяжении многих лет ученые пытались понять, что стало причиной самого первого массового вымирания на Земле. Предположения были разные: от всепланетарного оледенения до такого же всепланетарного потепления или гамма-вспышки в космосе, которая почти стерилизовала планету.

Международная группа ученых провела масштабное исследование, изучив многочисленные окаменелости той далекой эпохи, когда жизнь была молодой и зарождались первые коралловые рифы на Земле. Ученые стремились лучше изучить тогдашние океанические экосистемы и геохимию.

Ученые измерили концентрацию йода в тогдашних карбонатных породах. Йод – это своеобразный индикатор уровня кислорода в океанах. Оказалось, что недостатка кислорода на мелководье не было, что сразу нивелировало теорию о том, что живым организмам позднего Ордовикского периода не было чем дышать.

Однако оказалось, что уровень кислорода падал на больших глубинах. А само вымирание было не мимолетным, а растянулось во времени. Полученная информация и компьютерное моделирование показали, что, вероятно, глобальное похолодание вызвало изменение циркуляции оксигена в воде. Проще говоря, вода из мелководья, которая была насыщена кислородом, перестала достигать больших глубин. А изменение в циркуляции водных масс привело к изменениям климата.

Таким образом точной причины вымирания не установили. Но, вероятно, это была цепочка событий, повлекших постепенное исчезновение видов.