Биологическая жизнь много раз переживала катастрофы, частично вымирая. Самые большие вымирания буквально опустошали планету. Всего таких катастрофических событий было пять. Первое из них, Ордовикско-силурийское вымирание произошло примерно 450 – 440 миллионов лет назад, когда большинство сложных биологических форм жили в морях и других водоемах. Тогда, 450 – 440 миллионов лет назад, вымерло до 85% водных форм жизни.

Читайте по теме Ученые узнали, почему произошло крупнейшее вымирание в истории Земли



Окаменелости морских организмов эпохи Ордовикского периода / Фото Physx

Причины первого массового вымирания на планете

На протяжении многих лет ученые пытались понять, что стало причиной самого первого массового вымирания на Земле. Предположения были разные: от всепланетарного оледенения до такого же всепланетарного потепления или гамма-вспышки в космосе, которая почти стерилизовала планету.

Международная группа ученых провела масштабное исследование, изучив многочисленные окаменелости той далекой эпохи, когда жизнь была молодой и зарождались первые коралловые рифы на Земле. Ученые стремились лучше изучить тогдашние океанические экосистемы и геохимию.

Ученые измерили концентрацию йода в тогдашних карбонатных породах. Йод – это своеобразный индикатор уровня кислорода в океанах. Оказалось, что недостатка кислорода на мелководье не было, что сразу нивелировало теорию о том, что живым организмам позднего Ордовикского периода не было чем дышать.

Однако оказалось, что уровень кислорода падал на больших глубинах. А само вымирание было не мимолетным, а растянулось во времени. Полученная информация и компьютерное моделирование показали, что, вероятно, глобальное похолодание вызвало изменение циркуляции оксигена в воде. Проще говоря, вода из мелководья, которая была насыщена кислородом, перестала достигать больших глубин. А изменение в циркуляции водных масс привело к изменениям климата.

Таким образом точной причины вымирания не установили. Но, вероятно, это была цепочка событий, повлекших постепенное исчезновение видов.