Топливо на ядерных объектах выделяет множество тепла. Без систем охлаждения, работа которых обычно зависит от внешнего источника энергии, топливо может расплавиться и привести к катастрофическому выбросу радиоактивных материалов.

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Существует несколько уровней систем резервного копирования, которые должны выйти из строя для худшего сценария. Но боевые действия и потери электроэнергии в Украине заставляют экспертов беспокоиться о ядерных объектах страны в долгосрочной перспективе.

Развязанная Россией война в Украине отрицает любые правила и конвенции. Кроме того, она затронула радиационный мониторинг, связь и долгосрочное техническое обслуживание и очистку атомных электростанций по всей Украине.

Чернобыль, место самой страшной аварии на атомной электростанции в истории, накануне потерял электроэнергию из-за выхода из строя линий электропередач. Запорожская, крупнейшая действующая электростанция Украины и место ужасного пожара на прошлой неделе, также получила повреждение двух из четырех линий электропередач, питающих станцию.

До сих пор Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщало, что оно "не видит критического влияния на безопасность" из-за отключения электроэнергии в Чернобыле . Запорожье до сих пор под контролем украинских властей, но за шесть дней, прошедших с захвата ЗАЭС российскими войсками, ситуация на объекте только обостряется.

Нарушение энергоснабжения любого ядерного объекта вызывает беспокойство. Электроэнергия из сети – один из незаменимых столбов ядерной безопасности. Она поддерживает безопасную температуру топлива, предотвращая расплавление, и питает ключевые системы обслуживания и мониторинга радиоактивных материалов.

Есть три основных компонента на ядерных объектах Украины, которые должны оставаться под напряжением. О них и поговорим дальше.

Охлаждающие бассейны

Российские войска захватили Чернобыль вскоре после того, как 24 февраля произошло вторжение в Украину . С тех пор главной уязвимостью этих площадок стали бассейны для охлаждения отработанного топлива . В них хранится большая часть топлива из трех закрытых реакторов, продолжавших работать еще долгое время после взрыва четвертого реактора станции в 1986 году.

Даже отработанное топливо может выделять достаточное количество тепла, чтобы вызвать катастрофические последствия , поэтому его обычно годами хранят в бассейнах и охлаждают. Такие бассейны возлагаются на внешние источники энергии для перекачки воды из бассейна и обратно, что позволяет поддерживать воду, окружающую топливо, прохладной и чистой. Это также предотвращает испарение воды и выход на внешнее топливо, которое она должна защищать.

К счастью, бассейн-охладитель Чернобыля, вероятно, сейчас находится в безопасности, независимо от отключения электроэнергии. Об этом утверждают, как эксперты МАГАТЭ , так и другие специалисты. А все потому, что у хранящегося в нем топлива было достаточно времени, чтобы значительно остыть.

Тепловая нагрузка бассейна хранения отработанного топлива и содержащийся в нем объем охлаждающей воды достаточен для поддержания эффективного отвода тепла без необходимости подачи электроэнергии,

– говорится в заявлении МАГАТЭ от 3 марта после частичного отключения Чернобыльской АЭС.

Такие же бассейны на ЗАЭС

В Запорожье также есть бассейны-охладители. Пожар на станции вспыхнул 4 марта после обстрела объекта, что было первым в истории случаем нападения на действующую атомную электростанцию. По данным МАГАТЭ, в конце концов пожар был потушен, и системы безопасности ядерных реакторов не пострадали. Но генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси отметил, что ситуация находилась на грани катастрофы ! Артиллерийские обстрелы или неконтролируемый пожар могут разорвать подключение станции к сети.

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Чернобыльский саркофаг

Остатки взорвавшегося в Чернобыле реактора – еще одна огромная проблема. Он оцеплен гигантским стальным куполом, строительство которого было завершено в 2017 году. Эта конструкция стоимостью 1,7 миллиарда долларов была построена для замены старого "саркофага", который был спешно построен после крушения 1986 года для хранения оставшихся 200 метрических тонн радиоактивных материалов.

По словам Клер Коркхилл, заведующей кафедрой деградации ядерных материалов Шеффилдского университета, система вентиляции внутри купола, которой требуется электричество, предотвращает коррозию, разъедающую то, что осталось от реактора и старого саркофага.

Национальный оператор электросетей Украины "Укрэнерго" призвал к прекращению огня вокруг Чернобыля и пропуска для ремонтных бригад, которые смогут отремонтировать линии электропередачи и возобновить подачу электроэнергии из сети. На площадке есть дизельные генераторы с достаточным количеством топлива для работы в течение 48 часов , но это время заканчивается.

Кроме того, из-за отсутствующего электроснабжения, соответственно, отсутствует какая-либо связь с персоналом станции , непосредственно находящейся на площадке. Регулирующий контроль за состоянием ядерной и радиационной безопасности на площадке станции и территории зоны отчуждения, а также контроль ядерных материалов на предприятии невозможен.

Важно! Недавно на станцию ​​доставили дизтопливо. Об этом сообщили в Госатомрегулировании. Объем дизеля должен обеспечить аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива.

Со дня на день мы наблюдаем ухудшение ситуации на Чернобыльской АЭС, особенно радиационной безопасности и для персонала, который управляет объектом в чрезвычайно сложных условиях. Я повторяю свой настоятельный призыв к силам, осуществляющим эффективный контроль над станцией, соблюдать внутренние процедуры радиационной защиты, способствовать безопасной ротации персонала и предпринимать другие важные шаги для обеспечения безопасности,

– заявила Гросси в заявлении от 9 марта .

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Активные реакторы

Гросси также обратила внимание на ухудшающиеся условия в Запорожье.

"Это еще один пример того, как были нарушены гарантии обеспечения внешнего электроснабжения всех ядерных объектов из сети", – сказала она.

Поскольку это действующая электростанция – топливо как в реакторах, так и в бассейнах выдержки отработанных материалов горячее, чем в Чернобыле. Именно поэтому важно, чтобы системы охлаждения станции были подключены к сети.

Ситуация в ЗАЭС

Остались еще две высоковольтные линии электропередачи, а также еще одна резервная линия, соединяющая Запорожье с сетью.

Запорожье обычно снабжает около 20 процентов электроэнергии Украины.

В настоящее время только два из шести ядерных реакторов станции производят электроэнергию.

Остальные реакторы были остановлены из соображений безопасности – им нужно меньше воды для охлаждения, но им все еще нужен наружный источник энергии для работы этих систем.

Это еще одна причина, по которой надежная сеть имеет решающее значение для атомных электростанций — они не могут полагаться на собственную энергию, когда их реакторы останавливаются.

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Обеспечивать работу объектов ядерной энергии в зоне боевых действий всегда было сложно, но что более важно – это то, что Украина обычно получает около половины своей электроэнергии от атомных электростанций.