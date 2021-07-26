Что ни в коем случае нельзя делать со старыми телефонами

Вопрос, что делать со старым смартфоном для некоторых не проблема. Кто-то продает свой бывший аппарат, кто-то отдает его детям или пожилым родственникам, а другие собирают коллекцию со всех своих телефонов. Некоторые используют старый смартфон с пользой, как элемент умного дома или с другой целью. Однако, есть и те, кто выбрасывает старый смартфон, и сейчас мы расскажем, почему этого делать нельзя

Выбрасывать любую технику, в том числе и старый смартфон, в мусорник категорически запрещено. Компоненты, из которых состоят современные устройства, представляют опасность для живой природы и людей, которые могут с ними взаимодействовать. Поэтому их нужно утилизировать специальным образом.

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Что делать со старым смартфоном

Знаете ли вы из чего состоят современные смартфоны? Это стекло, пластик, полимеры и редкоземельные металлы. Пока мы пользуемся нашими устройствами, они не причиняют нам никакого вреда, но стоит им попасть на помойку, как непременно начинутся проблемы:

Пластик разлагается десятки, если не сотни лет;

Полимеры загрязняют почву, в которую попадают;

Редкоземельные металлы, которые не возвращаются обратно производителю, заставляют его разрабатывать новые месторождения;

Стекло образует обломки, если его разбить, которые могут навредить животным и людям.

И это лишь очень поверхностное описание проблем, которые вызывает небрежное обращение со смартфоном или другой техникой.

Сломался телефон – что делать

Со смартфонами нужно обращаться ответственно. Если уж ваш смартфон совсем старый и пользоваться им невозможно, логичный выход – сдать телефон на утилизацию.

Первое, что нужно запомнить – отработанную технику нужно утилизировать по правилам. О том, как правильно избавиться от своего смартфона, нужно читать в инструкции. Также можно узнать об этом в сервисном центре производителя. Вероятнее всего вам предложат отдать смартфон на утилизацию именно туда.

Некоторые производители также имеют специальные программы обмена старых устройств с доплатой на новые. Поэтому вы можете еще и существенно сэкономить на покупке нового гаджета благодаря вашему старому телефону.

Однако не всегда стоит избавляться от старого смартфона. Если он до сих пор работает и способен выполнять свои функции, ему можно найти полезное применение.

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