Все мы привыкли, что смартфон рядом в самый нужный момент и достать его из кармана или сумки не составляет проблем. Отходя ко сну мы также не имеем желания оставлять устройство далеко, поэтому многие кладут его рядом на столик у кровати или вообще под подушку, чтобы достать по необходимости как можно скорее.

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Как влияет на наше здоровье такое обращение со смартфоном и какие опасности скрывает смартфон под подушкой во время сна.

Сразу следует успокоить тех из вас, кто может беспокоиться об опасности заболеть раком вследствие излучения или других опасных болезней. Согласно отчету Всемирной Организации Здравоохранения, пока не обнаружено никаких связей, которые позволяли бы утверждать, что мобильные телефоны являются прямой причиной каких-либо заболеваний.

Вот что отмечают в отчете организации:

За последние 20 лет были проведены многочисленные исследования для оценки того, составляют ли мобильные телефоны потенциальный риск для здоровья. На сегодняшний день никаких неблагоприятных последствий для здоровья, вызываемых пользованием мобильными телефонами, не установлено.

Так что можно спокойно выдохнуть и не беспокоиться, что ношение смартфона в кармане или хранение его под подушкой негативно повлияет на ваше самочувствие. Однако речь идет только о прямом влиянии, поскольку сохраняется очень неочевидная, но вполне реальная угроза, связанная с присутствием смартфона в постели вместе с вами.

Почему же не стоит класть смартфон под подушку

Во время сна человек не сохраняет статическое положение, а часто двигается, поворачивается на ту или иную сторону, меняет положение рук и ног. Помните те случаи, когда вы засыпали в одном положении, а просыпались поперек кровати, или вообще полностью меняя позу? Во время таких ночных "движений" можно легко вытолкнуть смартфон из кровати на пол или переместить его поближе к себе. Кроме того, он продолжит вибрировать извещая вас о новых сообщениях, если не перевести его в режим "Не беспокоить", а это может прервать ваш сон, как и свет во время активации экрана.

Все это отрицательно скажется на качестве сна, и вы можете проснуться чувствуя себя не выспавшимся. А это уже влияет на весь день и сказывается на вашем здоровье и качестве работы.

Если вам кажется очень важным утром не проспать и вы думаете, что положив телефон рядом вы этому поспособствуете, то гораздо целесообразнее наоборот положить его подальше. Для выключения будильника лучше подняться с кровати и сделать несколько шагов к столу – после этого вы точно проснетесь и не проспите. В то же время полусонный перевод будильника в режим "ну еще 5 минуточек" грозит вам тем, что вы действительно проспите дольше, чем планировали случайно выключив будильник.

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Не заряжайте смартфон в постели

Многие из нас привыкли ставить телефон на зарядку прямо в постели пряча устройство под подушку. В этом случае существует реальная угроза вашей жизни и здоровью – это может привести к пожару и катастрофическим последствиям.

Некоторые смартфоны всерьез нагреваются во время зарядки. Этого недостаточно для пожара, но под подушкой смартфон может не успевать охлаждаться, а это может привести к крайне нежелательным последствиям.

Кроме того, ночью вы можете случайно повредить кабель, что может стать причиной поражения током, или привести к пожару. Такая угроза более чем реальна и в США даже создали специальную социальную рекламу, которая предостерегает от заряжания смартфона в постели или под подушкой.



Заряжать смартфон в постели небезопасно / Фото Пожарный департамент Ньютона, США

Важно соблюдать гигиену сна

Не секрет, что гигиена сна очень важный аспект для хорошего самочувствия и общего здоровья. А это значит, что ко сну готовиться нужно заранее. Одной из самых серьезных угроз, которую представляет смартфон в постели – это яркий свет от устройства, отрицательно влияющего на сон. И это касается не только смартфона, но и любого устройства, включая телевизор, планшет или ноутбук.

Именно поэтому эксперты рекомендуют прекратить пользоваться смартфоном и другими устройствами за пол часа до сна, а свет в комнате приглушить или выключить вообще. Это способствует более быстрому и спокойному процессу засыпания. Вы, вероятно, замечали, что отложив смартфон в сторону сразу после пользования им заснуть бывает непросто. Кроме того, смартфон в постели это еще и дополнительный отвлекающий фактор: постоянные уведомления о новостях, сообщениях или звонках будут привлекать ваше внимание и вы не сможете сосредоточиться на том, чтобы спокойно заснуть.

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Рекомендации по гигиене сна

Как уже отмечалось выше, гигиена сна является крайне важной рутиной, которой нужно ответственно соблюдать, поэтому рекомендуем выработать себе несколько полезных правил, которые помогут вам легче засыпать, лучше высыпаться, не пропускать будильники и повсюду успевать чувствуя бодро.

Запрограммируйте режим не беспокоить

Смартфон это небольшой компьютер в ваших руках, способный на невероятные вещи. Особенно если это заранее предусмотрели разработчики.

Режим "Не беспокоить" фактически отключает все уведомления на смартфоне. Вы продолжаете получать сообщения и звонки, однако все это происходит в пассивном режиме: экран не активируется, сообщения не проигрываются, вибрация отключена. Смартфон позволяет гибко запрограммировать этот режим.

Например, вы можете настроить его так, чтобы он автоматически включался в 21 час и выключался в 7 утра. Чтобы не пропустить действительно важные вызовы, можно разрешить звуковые уведомления от конкретных контактов из телефонной книги или отдельных приложений.

Настройка режима "Не беспокоить" см. ниже на изображении. Найти его можно в меню "Настройки" – "Звуки" или "Уведомления". Также его быстрая активация происходит в шторке быстрых действий, вызываемая свайпом сверху вниз в левой части экрана.



Настройка режима "Не беспокоить" / Фото 24 канал

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Подготовьтесь ко сну

Чтобы организм подготовиться ко сну, необходима некоторая разгрузка, поэтому специалисты рекомендуют отказаться от какой-либо техники хотя бы за пол часа, а лучше за час и больше ко сну. Поэтому следует закончить все свои дела заранее, чтобы отход ко сну был спокойным и чтобы вас ничего не отвлекало.

Телефон лучше поставить на стол не рядом с кроватью и избегать случаев, когда вы берете его с собой, кладете под подушку или оставляете рядом. Как мы уже знаем, никаких прямых угроз вашему здоровью это не несет, однако создает ряд отвлекающих факторов, которые точно не идут вам на пользу.

Надеемся наши советы будут полезны для вас. Помните, что ваш смартфон имеет немало функций, о которых вы можете даже не догадываться. Они помогут вам сделать пользование телефоном более удобным, а мы позаботимся, чтобы вы узнали о них больше в рубрике Советы Техно 24.