Почему некоторые люди пользуются старыми смартфонами в 2021 году

Как правило, мы не пользуемся смартфоном дольше двух лет. Поскольку отрасль меняется достаточно ощутимо, нам хочется получить более продвинутый с технической точки зрения гаджет. Но для некоторых пользователей такие мелочи не являются поводом для обновления, и они продолжают пользоваться смартфонами почти десятилетней давности.

Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь рассказал, что фанаты бренда по-прежнему пользуются смартфонами, которые вышли в 2012 и 2013 годах. Речь идет о Xiaomi Mi2 и Mi2S, которые были бестселлерами своего времени.

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Сегодня совокупная аудитория лишь этих двух моделей составляет около 200 тысяч пользователей. Это достаточно много, если учесть, что в 2021 году аппаратам исполняется по 8 и 9 лет соответственно.

Откуда у пользователей такая любовь к старым смартфонам, объяснить довольно сложно. Но, скорее всего, все дело в достаточном количестве кастомных прошивок для различных старых моделей.



Смартфон Xiaomi Mi2 / Фото ixbt

Несмотря на то, что официально их поддержка прекратилась в 2014 и 2015 годах соответственно, разработчики-энтузиасты неоднократно выпускали для них прошивки, построенные на базе более новых версий Android. Это и продлило им жизнь и повысило быстродействие.

Что продлевает жизнь смартфонов

Отдельное спасибо пользователи старых смартфонов должны сказать разработчикам прошивки CyanogenMod, которая затем превратилась в LineageOS. Благодаря им немало старых смартфонов обновились до Android 9.

Это обеспечивает возможность запуска на старых смартфонах современных приложений с актуальной поддержкой. Отдельно стоит упомянуть о смартфонах ориентированных на энтузиастов и гиков. Далеко не все пользователи избавились от таких моделей, как, например, дебютный смартфон OnePlus One. Кроме того, часто старые аппараты передают в пользование детям и старикам.



Смартфон OnePlus One / Фото 3dnews

В конце концов, такой смартфон и потерять не жалко, и все необходимые ребенку задания он выполняет, обеспечивая связью с родителями или родными не только по телефону, но и через мессенджеры.

Что касается первого смартфона от OnePlus, то им сегодня пользуются лишь около 300-500 человек. Точная цифра неизвестна, поскольку многие пользователи перепрошивали свои устройства, что меняет их идентификационную информацию.

Ностальгия и уникальность

Как бы то ни было, все это указывает на то, что пользователи сохраняют любовь к старым устройствам. Они ценят их за внешнюю индивидуальность в сравнении с современными аппаратами и отсутствие многих современных особенностей, которые делают нынешние смартфоны не такими привлекательными как старые.