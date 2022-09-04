В открытом космосе над атмосферой Земли небо выглядит черным даже при солнечном свете. Это одно из самых зрелищных явлений, с которыми сталкиваются путешественники во время суборбитального рейса Blue Origin .

Не пропустите Что существовало до Большого взрыва и действительно ли что-то взрывалось

Увидеть, как голубой цвет проходит мимо вас и теперь вы смотрите в темноту, это действительно поражает,

– так свой опыт полета на суборбиту описывал Уильям Шетнер.

Эту черноту достаточно легко понять. Если вы не смотрите прямо на солнце, нет никакой причины, чтобы небо вообще было освещено. Настоящая головоломка состоит в том, почему она окрашивается в голубой цвет здесь, на поверхности планеты. Это древняя тайна, которая не была полностью объяснена до конца XIX века.

Почему голубое небо?

Световые лучи при прохождении через атмосферу Земли рассеиваются по всем направлениям, когда они попадают на молекулы воздуха. Свет на синем конце спектра рассеивается сильнее других цветов – именно поэтому мы видим небо голубым.

Ключ заключается в эффекте, известном как релеевское рассеяние , в честь своего первооткрывателя лорда Релея. Это касается процесса отражения света от мелких частиц, длиной примерно в одну десятую длины волны самого света, включая молекулы, образующие атмосферу Земли.



Рассеивание солнечного света в космосе и на Земле / Фото 24 канала

Релей показал, что волны с большей длиной, соответствующие красной части спектра, не рассеиваются так сильно, как волны с короткой длиной, такие как синий и фиолетовый. Из этих двух цветов доминирует синий, отчасти потому, что наши глаза более чувствительны к нему, а также потому, что солнце сначала излучает меньше фиолетового света.

Читайте на сайте Могли бы люди дышать воздухом на Марсе и что произойдет с астронавтом, который снимет скафандр

Небо не всегда голубое

Когда солнце находится низко в небе, на востоке или закате, оно может приобретать красноватый оттенок. Это объясняется теми же физическими процессами – релеевским рассеянием – что и голубое небо в другие времена.

Когда мы смотрим на солнце на закате, мы видим свет, распространившийся сквозь атмосферу дальше, чем когда солнце находилось высоко в небе. Поэтому большинство коротких волн рассеялось, и мы видим только то, что осталось.