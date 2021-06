Как сообщалось ранее, десятки ресурсов столкнулись со сбоями в работе. Поэтому они либо не работали вовсе, либо работа шла с большим трудом. Сбой поразил такие популярные ресурсы как: Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, gov.uk, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, Stripe, CNN, The Guardian, The New York Times, BBC, Financial, Times и многие другие.

Как работает CDN и почему произошел сбой

Сети доставки контента (CDN) являются ключевой частью инфраструктуры Интернета. Эти компании используют глобальные сети серверов для повышения производительности и доступности веб-сервисов.

CDN действуют как прокси-серверы и кэшируют некоторые данные как можно ближе к конечному пользователю. Например, мультимедийный контент часто кэшируется на сервере CDN рядом с вами, поэтому его нужно загружать на выходной сервер каждый раз, когда пользователь загружает веб-сайт.

Несмотря на то, что Интернет является цифровой платформой, по своей природе он очень физический. Когда вы загружаете страницу на сервер на другом конце света, получение страницы займет сотни миллисекунд.

Впоследствии эта задержка увеличивается. Когда страница уже закэшируется, CDN обычно может начать передачу содержимого страницы менее чем за 25 миллисекунд.

Недавний сбой CDN Fastly задел десятки сайтов по всему миру. Больше всего пострадали страны ниже на фото.



Впоследствии в сети CDN были добавлены дополнительные функции, такие как балансировка нагрузки, защита от DDoS-атак, брандмауэры веб-приложений и другие функции безопасности. Популярные CDN включают Fastly, Cloudflare, CloudFront on Amazon Web Services и Akamai.

В частности, Fastly достаточно популярен среди медиа-сайтов. Компания стала публичной в 2019 году. Акции Fastly (NYSE: FSLY) в настоящее время торгуются по 48,06 доллара, что на 5,21% ниже вчерашней цены закрытия.

Сегодняшняя проблема не ограничивается, в частности, центром обработки данных. Fastly называет это "глобальным нарушением работы CDN", и похоже, что это влияет на сеть компании во всем мире.

Удалось преодолеть сбой

На сайте Fastly утверждают, что частично проблема была решена. О причинах компания не сообщает. Сейчас специалисты работают над решением проблемы.



