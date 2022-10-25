Компания Meta, владеющая мессенджером, о причинах сбоя не говорит. Официальных комментариев пока нет.

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Что известно

Пользователи сообщают, что в основном проблема возникает с отправкой сообщений – у 73 процентов они остаются не отправленными. У 23% зарегистрированных также наблюдаются проблемы с работой приложения, а еще у 4% в веб-версии.

Интересно, что о проблемах сообщили в основном пользователи Нидерландов, Германии, Чехии, Австрии и Бельгии. Однако в Украине WhatsApp также не работает. На пике сбоя о нем отчитались 112 тысяч пользователей.

Когда компания поправит ситуацию пока неясно.



Где сообщали о сбое в WhatsApp / Скриншот 24 канала