У пользователей Skype возникли проблемы с сервисом. Сбой зафиксировали 13 января около 15 часов по киевскому времени. Некоторые трудности возникли и у украинских пользователей.

Больше всего проблем у пользователей вызывает логирование в сервисе. Именно такую ​​неисправность указали 62% пользователей, свидетельствует сервис Downdetector.

К теме 5 причин, почему Telegram может быть опасен

Кроме того, жалобы поступают на получение или отправку сообщений. На эту проблему пожаловались 31% пользователей. Еще 6% столкнулись с проблемой голосовых вызовов.

Где не работает Skype

Как можно увидеть в комментариях, проблемы возникают в разных странах мира, в том числе и в Украине. Если говорить о нашей стране, то сбой в работе могли почувствовать пользователи из Киева, а также львовяне.



Где работает Skype / Скриншот

Напомним, недавно сразу несколько серьезных сбоев произошли в работе мессенджера Telegram, который очень популярен в Украине. Последний произешел 4 января, тогда сервис работал со сбоями в течение нескольких часов.