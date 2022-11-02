Пользователи сообщили о новом сбое в monobank: извесна причина

2 ноября наблюдаются сбои в работе мобильного приложения monobank. Пользователи сталкиваются с ошибкой при попытке совершить операции.

Как сообщает КиевИнформ, при попытке сделать перевод или провести какую-либо операцию, приложение выдает страницу с информацией об ошибке.

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Что известно

Отметим, что вчера, 1 ноября в официальном аккаунте Олега Гороховского, соучредителя monobank, появилось сообщение с просьбой снизить нагрузку в приложение.

Завтра Притула анонсировал мегасбор. В связи с этим у меня к вам просьба. Пожалуйста, не обновляйте банку каждые десять секунд. Представьте, что при каждом обновлении увеличивается потребление электроэнергии. Задонатили и ждем. Проверяем сколько собрали не чаще, чем раз в 30 минут. Можете так?

– написал Гороховский.

Вероятной причиной сбоя может быть именно высокая нагрузка на серверы банка из-за активности украинцев, пытающихся перевести средства на сбор Сергея Притулы. Однако подтверждений этому нет.

Обновлено в 12:19: Олег Гороховский подтвердил , что причиной сбоя является высокая нагрузка. В своем телеграм-канале он написал: "Я понял – не можете. Работаем!"



Такое сообщение видят сейчас пользователи monobank при попытке осуществить перевод средств / Скриншот 24 канала

Напомним, предыдущий сбой в monobank произошел 31 октября. Тогда наблюдались проблемы со входом в аккаунт. Олег Гороховский назвал причиной неисправностей сбой в процессинге.