Как сообщает КиевИнформ, при попытке сделать перевод или провести какую-либо операцию, приложение выдает страницу с информацией об ошибке.

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Что известно

Отметим, что вчера, 1 ноября в официальном аккаунте Олега Гороховского, соучредителя monobank, появилось сообщение с просьбой снизить нагрузку в приложение.

Завтра Притула анонсировал мегасбор. В связи с этим у меня к вам просьба. Пожалуйста, не обновляйте банку каждые десять секунд. Представьте, что при каждом обновлении увеличивается потребление электроэнергии. Задонатили и ждем. Проверяем сколько собрали не чаще, чем раз в 30 минут. Можете так?
написал Гороховский.

Вероятной причиной сбоя может быть именно высокая нагрузка на серверы банка из-за активности украинцев, пытающихся перевести средства на сбор Сергея Притулы. Однако подтверждений этому нет.

Такое сообщение видят сейчас пользователи monobank при попытке осуществить перевод средств
Такое сообщение видят сейчас пользователи monobank при попытке осуществить перевод средств / Скриншот 24 канала

Напомним, предыдущий сбой в monobank произошел 31 октября. Тогда наблюдались проблемы со входом в аккаунт. Олег Гороховский назвал причиной неисправностей сбой в процессинге.