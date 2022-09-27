В Киеве не работает интернет-провайдер Lanet: что произошло

По сообщениям источников, киевский интернет-провайдер Lanet внезапно отключился.

По последним сообщениям, интернет не работает по всему Киеву.

Интересно Google Photos начал портить старые фотографии, загруженные более 5 лет назад

Что происходит

Согласно последнему комментарию компании, "возникла массовая неполадка в сети, сотрудники уточняют ситуацию".

Как пишет источник, пользователи Lanet также не могут позвонить по телефону в службу поддержки компании. Вероятно, сбой задел также и клиентскую поддержку.

Компания уже устраняет неполадки, однако почему они возникли, пока не говорит.