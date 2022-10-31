Instagram не работает в Европе и США

Сегодня, 31 октября, пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Instagram. Больше всего жалоб поступило из Европейских стран.

Пик проблем пришелся на 14:30, однако до сих пор некоторые пользователи пишут, что сталкиваются с трудностями. В частности у 53 процентов пользователей не работает приложение, 42 процента не могут авторизоваться. Еще 4 процента не могут воспользоваться веб-версией сервиса.

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Что известно

В компании прокомментировали ситуацию не сразу.

"Нам известно, что некоторые из вас испытывают проблемы с доступом к своему аккаунту в Instagram. Мы разбираемся с этим и приносим извинения за неудобства".

Вместе с тем компания не сообщает причину сбоев.

Где чаще всего сообщают о сбое / Скриншоты 24 канала

Больше всего жалоб поступает из Нидерландов, Греции, Германии, Польши и Франции. В Украине о сбое в основном сообщали в западных и восточных областях.