Все дело в разреженности воздуха. Температура – это кинетическая сила молекул. А на высоте около 400 километров, где находится орбита МКС, фактический вакуум. Молекул там очень мало, чтобы теплообмен происходил эффективно. Именно поэтому, хотя температура окружающей среды достигает 2000 градусов по Цельсию, МКС не нагревается до таких температур.

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Международная космическая станция / Фото NASA

Насколько сильно нагревается поверхность МКС

Сама станция эффективно нагревается солнечными лучами. Температура поверхности станции, обратная к Солнцу может накаляться до 120 градусов по Цельсию. Когда МКС входит в тень Земли, то температура обшивки падает до -157 градусов по Цельсию. Кроме этого куда-то надо девать избыточное тепло, которое производят сами жители станции и устройства на ее борту.

Если посмотреть на фотографии МКС, то мы увидим длинные плоские панели. Темные – это солнечные панели, которые обеспечивают станцию ​​энергией. А белые – это радиаторы, которые успешно справляются с задачей терморегуляции. Они отводят избыток тепла и излучают его в космическое пространство в виде инфракрасного излучения.



Белые панели – радиаторы / Фото NASA