Почему Минобороны Литвы призывает не покупать смартфоны Xiaomi и выбросить уже купленные

Министерство обороны Литвы порекомендовало своим гражданам избавиться от смартфонов и не покупать новые. Проблему нашли в системных программах – даже в браузере по умолчанию.

Как пишет источник, причина в цензуре. Дело в том, что телефоны компании запрещают 449 слов и терминов.

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Что происходит

Среди цензурированных фраз:

Свободный Тибет,

Да здравствует независимость Тайваня,

Движение за демократию и другие.

Для стран ЕС эту функцию отключили на Xiaomi Mi 10T 5g, однако ее можно включить дистанционно когда угодно. Список, который сегодня насчитывает 449 слов и фраз, постоянно обновляется и пополняется.

Кроме того, было обнаружено, что телефон Xiaomi отправляет зашифрованные данные об использовании смартфона на сервер в Сингапуре.

Это важно не только для Литвы, но и для всех стран, использующих оборудование Xiaomi,

– Министерство обороны Литвы.

Неназванную дыру в безопасности также обнаружили в смартфоне Huawei P40 5g. Однако, в отличие от Xiaomi, он не отправляет никаких данных на внешние серверы. В OnePlus таких проблем не нашли.

Учитывая это, заместитель министра обороны Маргирис Абукевичус заявил журналистам о рекомендации "не покупать новые китайские телефоны и как можно быстрее избавиться от уже приобретенных".

Ответ Xiaomi

Компания поспешила ответить на обвинения. Как пишет издание Евпропейская правда, Xiaomi отрицает факт цензуры на своих смартфонах.

Устройства Xiaomi не подвергают цензуре коммуникацию пользователей – ни входящую, ни исходящую. Компания Xiaomi никогда не ограничивала и не будет ограничивать и не будет блокировать любое личное использование пользователями наших смартфонов, в том числе поиск, вызовы, просмотр веб-страниц или использование стороннего программного обеспечения для связи,

– говорится в комментарии пресс-службы компании.