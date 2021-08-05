Известно, что компания распространяла пробные подписки только в течение двух дней. Но популярность сервиса заставила взять паузу.

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Что известно о Windows 365

Microsoft запустила облачный сервис Windows 365, который позволяет получить доступ к удаленным рабочим столам на базе Windows 10 и Windows 11.

Однако впоследствии Скотт Манчестер, один из директоров компании, объявил в своем твиттере об остановке бесплатной программы, пока не будут выделены новые мощности.

Сервис особенно полезен для крупных компаний. Работодатель сможет удаленно предоставлять или закрывать доступ конкретному работнику к нужным файлам. Последнему необходимо лишь иметь собственный или рабочий компьютер. Доступ к рабочему столу обеспечивается через любой современный браузер или приложение Microsoft Remote Desktop.

Такая технология позволяет спокойно работать даже на слабых компьютерах, на которых обычная версия Windows не работает из-за слишком высоких требований к железу. Так как фактически вся работа выполняется на мощных серверах Microsoft, а пользователь через свой монитор видит результат.

Сейчас на официальном сайте можно увидеть соответствующее объявление: "Слишком много людей перешли на ознакомительные версии подписок Windows 365, поэтому нагрузка превысила наши технические способности. Подпишитесь на рассылку уведомлений, чтобы узнать, когда пробные версии подписок снова начнут работать, или приобретите план уже сегодня."

Компания предлагает три варианта подписки:

Basic – за 21 доллар в месяц.

Standard – за 41 доллар в месяц.

Premium – за 66 долларов в месяц.

Все они отличаются характеристиками процессора, оперативной памяти и дополнительными услугами.