Почему Microsoft отключила звук приветствия в Windows 8 и Windows 10, привычный нам из XP

С выходом операционных систем Windows 8 и Windows 10 пользователи больше не слышали фирменный звук во время загрузки системы. Эта, казалось бы, мелочь на самом деле волновала большое количество людей, пытавшихся понять, куда же исчез звук. Теперь бывший разработчик Microsoft раскрыл эту тайну.

Приоткрыл завесу тайны Дженсен Харрис, который работал директором команды Windows User Experience. В недавнем ролике он объяснил, почему компания по умолчанию отключает звук при запуске в Windows 8 и Windows 10, который многие пользователи полюбили в предыдущих версиях, таких как Windows 7 и XP.

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Почему исчез звук

На самом деле звук приветствия по-прежнему доступен в Windows 10, но по умолчанию он отключен.

По словам Дженсена Харриса, звук приветствия был отключен, потому что современные устройства Windows работают в других условиях – их можно использовать в любое время и в любом месте, и звук загрузки системы может помешать встрече или другому занятию при попытке перезагрузить компьютер.

Когда Microsoft начала работать над современными устройствами и операционной системой, разработчики старались предусмотреть максимально широкий круг сценариев применения операционной системы, особое внимание акцентируя на мобильных девайсах, где звук приветствия может оказаться несвоевременным. Например, если вы работаете поздно ночью в вашей спальне, было бы неуместно открыть ноутбук, чтобы он громко воспроизвел звук приветствия.

В результате звук приветствия был отключен по умолчанию, чтобы предотвратить неудобные ситуации при открытии ноутбука. Однако Microsoft не удалила этот параметр полностью, и пользователи все еще могут включить звук приветствия.