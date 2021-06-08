Приоткрыл завесу тайны Дженсен Харрис, который работал директором команды Windows User Experience. В недавнем ролике он объяснил, почему компания по умолчанию отключает звук при запуске в Windows 8 и Windows 10, который многие пользователи полюбили в предыдущих версиях, таких как Windows 7 и XP.

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Почему исчез звук

На самом деле звук приветствия по-прежнему доступен в Windows 10, но по умолчанию он отключен.

По словам Дженсена Харриса, звук приветствия был отключен, потому что современные устройства Windows работают в других условиях – их можно использовать в любое время и в любом месте, и звук загрузки системы может помешать встрече или другому занятию при попытке перезагрузить компьютер.

Когда Microsoft начала работать над современными устройствами и операционной системой, разработчики старались предусмотреть максимально широкий круг сценариев применения операционной системы, особое внимание акцентируя на мобильных девайсах, где звук приветствия может оказаться несвоевременным. Например, если вы работаете поздно ночью в вашей спальне, было бы неуместно открыть ноутбук, чтобы он громко воспроизвел звук приветствия.

В результате звук приветствия был отключен по умолчанию, чтобы предотвратить неудобные ситуации при открытии ноутбука. Однако Microsoft не удалила этот параметр полностью, и пользователи все еще могут включить звук приветствия.