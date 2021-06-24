Ученый объяснил, почему межзвездный астероид Оумуамуа имел необычную форму

Первый межзвездный астероид Оумуамуа был обнаружен в 2017 году. С тех пор он не дает покоя ученым Земли, которые пытаются разгадать его природу. Ученый предложил гипотезу, чтобы связать форму объекта с НЛО на Земле.

Ученого зовут Ави Леб. Он изначально считал межзвездную комету-астероид Оумуамуа кораблем пришельцев из-за его необычной формы и непредсказуемого движения с ускорением. В своей новой статье ученый предлагает взглянуть на плоскую форму объекта с другого ракурса. Ави говорит, что форма его связана с возможными неизвестными летающими объектами (НЛО) на Земле.

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Мнение ученого касательно формы астероида

Ави Леб в своих размышлениях отталкивается от мысли, что Оумуамуа – это корабль инопланетян. Также ученый напоминает о том, что Пентагон готовится дать показания о наблюдении НЛО. Конечно, имеются в виду не корабли пришельцев, а объекты, природу и происхождение которых не могут определить точно. Хотя вполне вероятно, что Пентагон предоставит доказательства наблюдения именно за "летающими тарелками", но шансов на это почти нет.

Ави предполагает, что часть этих неопределенных объектов может представлять собой разведывательные зонды пришельцев. При этом ученый говорит, что большая часть так называемых НЛО – это, вероятно, природные феномены.

Продолжая свою мысль, ученый предполагает, что Оумуамуа мог быть приемником информации от разведывательных зондов на Земле. Этим и обусловлена его плоская форма, которая улучшает прием сигнала. Поэтому объект получал не расчетное ускорение от Солнца.

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Мы должны быть открыты для возможности того, что однажды наука откроет реальность, которая ранее считалась выдумкой,

– говорит ученый.

Стоит отметить, что ранее Ави Леб говорил, что Оумуамуа может быть кораблем с солнечным парусом.

Научное сообщество не разделяет мнение ученого. Аномальное движение и ускорение межзвездного астероида-кометы Оумуамуа было теоретически объяснено. Кто прав тяжело ответить, ведь объект был недосягаем для искусственных аппаратов уже тогда, когда его только обнаружили. Хотя и существуют проекты, в которых предлагают варианты как догнать астероид, и вряд ли они будут реализованы. Поэтому ученые имели возможность исследовать объект только дистанционно с помощью телескопов.