Почему международные COVID-сертификаты до сих пор не действуют в Украине: ответ Минцифры

Сейчас идет процесс признания украинских COVID-сертификатов со стороны ЕС. Когда проверка закончится, стороны подпишут соответствующие соглашения.

В Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали, что украинские паспорта вакцинации граждане смогут использовать именно после подписания этих соглашений.

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Как происходит проверка

Сейчас ЕС прислал нам чеклист, по которому мы должны самостоятельно пройти проверку на соответствие наших сертификатов их требованиям,

– рассказали в ведомстве.

Следующий шаг – украинское правительство направит Еврокомиссии официальное письмо. В нем говорится, что Украина готова ко второму этапу. Тогда украинские паспорта вакцинации будут оценивать специалисты из Еврокомиссии.

Впоследствии страны ЕС и Украина признают сертификаты. В Минцифры рассказали, что уже провели ряд встреч с Еврокомиссией. Кроме того, идут активные переговоры МИД со странами, которые не входят в ЕС.

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Украинское правительство 2 июля приняло постановление о введении в стране COVID-сертификатов. Над документами работают специалисты из Минцифры, Минздрава, НСЗУ, МИД и ГПСУ.

По состоянию на 16 июля украинские COVID-сертификаты согласились признать 4 страны: Венгрия, Молдова, Греция и Турция.

В Минцифры рассказали, что пробное тестирование с 1 июля в Украине запустили, чтобы проверить, как все работает. Сейчас сертификаты тестируют более 10 тысяч украинцев.