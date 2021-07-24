В Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали, что украинские паспорта вакцинации граждане смогут использовать именно после подписания этих соглашений.
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Как происходит проверка
Сейчас ЕС прислал нам чеклист, по которому мы должны самостоятельно пройти проверку на соответствие наших сертификатов их требованиям,
– рассказали в ведомстве.
Следующий шаг – украинское правительство направит Еврокомиссии официальное письмо. В нем говорится, что Украина готова ко второму этапу. Тогда украинские паспорта вакцинации будут оценивать специалисты из Еврокомиссии.
Впоследствии страны ЕС и Украина признают сертификаты. В Минцифры рассказали, что уже провели ряд встреч с Еврокомиссией. Кроме того, идут активные переговоры МИД со странами, которые не входят в ЕС.
Паспорта вакцинации в Украине: последние новости
- Украинское правительство 2 июля приняло постановление о введении в стране COVID-сертификатов. Над документами работают специалисты из Минцифры, Минздрава, НСЗУ, МИД и ГПСУ.
- По состоянию на 16 июля украинские COVID-сертификаты согласились признать 4 страны: Венгрия, Молдова, Греция и Турция.