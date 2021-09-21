Современные данные позволяют уверенно говорить, что когда-то на Марсе присутствовала жидкая вода. Там текли реки и образовывались озера, что свидетельствует о наличии плотной атмосферы и комфортных температур. Но сегодня планета больше похожа на Дюну из одноименного романа Фрэнка Герберта, только эта дюна холодная. Международная группа ученых нашла, вероятно, первопричину высыхания планеты – это размеры, которые не позволяют удерживать достаточное количество воды.

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Возможно так когда-то выглядел Марс / Фото Phys.org

Как изотопы калия помогли решить загадку высушивания Марса

Ученые говорят, что "судьба Марса была решена с самого начала". Существует определенное ограничение по минимальному размеру планет, чтобы обеспечить тектонику плит и удержать на поверхности достаточно воды для зарождения жизни.

В исследовании ученые использовали стабильные изотопы калия для оценки присутствия, распределения и содержания летучих элементов на разных планетных телах.

Калий – умеренно летучий элемент, поэтому ученые решили использовать его как индикатор для более летучих элементов и соединений, таких как вода. Изучая уровень содержания этого химического элемента в космических телах, можно установить взаимозависимость между размером планеты и ее способностью удерживать летучие вещества и газы.

Ученые измерили изотопный состав калия в 20 марсианских метеоритах, которые оказались на Земле. Перед этим метеориты долгие миллионы лет находились в космосе, что помогло нам понять как Марс выглядел миллионы и миллиарды лет назад.

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Исследования показали, что Красная планета потеряла гораздо больше калия и, соответственно, других летучих веществ, чем Земля в период формирования. Но меньше, чем Луна или Веста – космические тела, которые меньше Марса и намного суше.

Поэтому существует четкая зависимость между размером космического тела и его способностью удерживать летучие вещества. Марс с самого начала "был обречен" потерять воду. Это, вероятно, сделало невозможным либо зарождение жизни вообще, либо же ее дальнейшее развитие и выживание.