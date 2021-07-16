Можно ли майнить криптовалюту на смартфоне и насколько это безопасно

Криптовалюта сегодня интересует не только специалистов, гиков или инвесторов, но и обычных пользователей. Каждый был бы не прочь намайнить хотя бы один биткойн, потому вопрос действительно актуален. Некоторые думают, что имея дорогой мощный телефон, можно отбить часть его стоимости и еще и заработать. Мы расскажем, как тысячи людей стали жертвами мошенников, которые обещали золотые горы.

Почему майнинг так популярен

Повышенный интерес к майнингу вызван, в том числе, и тем, что за время пандемии COVID-19 стоимость криптовалюты существенно выросла в геометрической прогрессии, достигнув рыночной капитализации в более чем 2 триллиона долларов. Киберпреступники всегда ищут путь наименьшего сопротивления, чтобы заработать деньги, и именно криптовалюта стала для них настоящим подарком.

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Можно ли майнить криптовалюту на Android

Исследователи безопасности из Lookout Threat Lab обнаружили более 170 приложений для Android, в том числе 25 в Google Play, которые созданы для того, чтобы обманывать людей, интересующихся криптовалютой. Многие из них доступны по всему миру, эти приложения рекламируют себя как платные услуги облачного майнинга криптовалюты. Проанализировав их, специалисты обнаружили, что облачный криптомайнинг практически не осуществляется.

Google быстро приняла меры и оперативно удалила все эти сомнительные приложения из Google Play. Но многие пользователи уже успели попасть на крючок мошенников. Так же нет абсолютно никаких гарантий, что ситуация не повторится и снова не появятся новые или эти же приложения, но с новым названием.

Можно ли прогореть на майнинге криптовалюты

Весь смысл существования подобных приложений заключается в том, чтобы украсть деньги у пользователей с помощью обычных способов оплаты. То есть, получается, что пользователь сам переводит деньги за услугу, которую ему никогда не предоставят. Согласно анализу, таким образом обманули свыше 93 000 человек. Сумма украденных денег составила не меньше 350 000 долларов. Это те деньги, которые пользователи платили за сами приложения, дополнительные услуги и несуществующие обновления.



Мошенники охотятся на молодых майнеров без опыта / Фото Unsplash

Мошеннические приложения для майнинга на телефоне

Несмотря на технические отличия между различными приложениями, все они используют похожую бизнес-модель. То есть различные группировки мошенников создают продукты, которые должны конкурировать между собой, чтобы обогащать именно своих создателей.

Сами приложения можно разделить на две группы:

одни просто скачивают деньги за мнимый доступ к своим функциям;

а другие, кроме этого, еще и выполняют другие операции на телефоне. Например, получают доступ к переписке, запускают рекламу вне приложения, воруют частную информацию и многое другое.

Но это скорее исключение, а сами программы ведут себя достаточно тихо и незаметно, чтобы пользователи не догадались, что у них с телефоном что-то не так.

Тем не менее дополнительным доказательством фейковых обнаруженных приложений является то, что почти все они сделаны с использованием одного шаблона. Более того, почти все созданы с использованием инструментов, не требующих специальных навыков программирования. Это видно сразу.

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Как устроен майнинг и что об этом стоит знать

Майнинг криптовалюты использует вычислительную мощность компьютеров для решения сложных математических задач, которые проверяют транзакции криптовалюты, и затем майнеры награждаются небольшим количеством криптовалюты. Такая награда пропорциональна вкладу производительности, который они делали. То есть, чем мощнее железо, тем больше единиц валюты оно принесет.

Облачный майнинг – это один из методов майнинга криптовалюты, в котором все вычисления происходят в локальных центрах обработки данных. Вместо того, чтобы пользователи покупали оборудование и оплачивали крупные счета за электроэнергию для пополнения пула, облачные майнеры арендуют облачные вычислительные мощности. Естественно, что заработок в этом случае становится меньше, но и затрат нет никаких, кроме регулярной платы за вычислительную мощность.

Если вы купили железо и поставили его у себя дома, у вас есть некоторые риски, например, поломка оборудования, дискомфорт от шума и тому подобное. Облачный майнинг решает эти проблемы, но появляется новый существенный риск – никто не гарантирует, что вы реально купили мощности, которые работают на вас. Есть крупные игроки рынка, и им можно доверять, но простые пользователи их не знают и несут деньги куда попало.



Криптовалюты требуют серьезного подхода / Фото Unsplash

Как мошенники обманывают людей, интересующихся майнингом

После успешного входа в систему мошеннического приложения пользователя встречает панель, в которой отображается информация о том, как работает вся система в целом. Можно посмотреть скорость, а также количество монет, которые он "заработал".

Чтобы пользователь захотел вложить больше денег, надо показать ему, что он зарабатывает, но не так, как мог бы, если бы заплатил больше. Так приложение и делает. Видимая скорость хэширования обычно очень низкая, чтобы соблазнить пользователя платить больше и получить более высокую скорость майнинга. Это и есть основное направление доходов.

Вероятно, не нужно объяснять, что количество монет, которое отображается в меню – просто фикция. То есть реально ничего нет, кроме неоправданных ожиданий и потраченных денег.

Самое интересное то, что некоторые обнаруженные приложения настолько плохо проработаны, что при перезагрузке они сбрасывали баланс монет до нуля. Некоторые сбрасывают баланс автоматически после достижения определенного уровня.

Другие приложения обманывают дважды. Они не просто используют минимальный порог вывода, но еще и периодически сбрасывают счетчик монет, чтобы достичь порога было сложнее.

В завершение такие приложения просят отправить приглашение друзьям, мол, так можно получить большие мощности, а значит и больше возможностей "заработать монеты", а это уже финансовая пирамида.

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Стоит ли заниматься майнингом криптовалюты

Каждый должен дать себе ответ на этот вопрос сам. Однако точно не стоит воспринимать это как способ заработать, ничего не делая. На этом действительно можно зарабатывать, но имейте в виду, что очень многие захотят заработать на вас. От тех, кто будет продавать видеокарты вдвое дороже номинала, до тех, чьи методы описаны выше.

Перед тем, как заняться этим делом, лучше самостоятельно изучить вопрос и ни в коем случае не доверять сомнительным приложениям. Не стоит лениться, лучше проверьте информацию в интернете – вы найдете много всего интересного.