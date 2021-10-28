Почему компания Facebook сменила название и что такое Metaverse

Facebook поменяет название на Meta, это решение озвучено на презентации ребрендинга компании главой компании Марком Цукербергом. Таким образом соцсеть намерена акцентировать на своем новом продукте, над которым она работает.

Дело в том, что компания Facebook уже давно не только соцсеть, но также владелец мессенджера WhatsApp, соцсети Instagram, бренда Oculus и других активов, среди которых с недавних пор и Metaverse. Именно на этом продукте компания с новым названием Meta и сосредоточится в будущем.

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О начале работы над "метаверсом" тогда еще Facebook объявила в июле этого года. Тогда же компания Цукерберга объявила, что вступает в команду по разработке Metaverse, которая станет частью Facebook Reality Labs, занимающейся проектами виртуальной и дополненной реальностей. Об этом писал ответственный за технологии AR и VR вице-президент Facebook Эндрю Босворт на своей странице в соцсети.

В чем заключается суть Metaverse

По словам Босворта, концепция "метаверс" понятна уже сегодня. Ее особенностью является эффект присутствия – ощущение того, что человек в цифровом пространстве расположен рядом. Он отмечал, что устройство для видеозвонков Portal и шлем виртуальной реальности Oculus уже сегодня могут "телепортировать" пользователя в комнату с другим человеком, независимо от физического расстояния, или в новые виртуальные миры.

Но для достижения полного видения "метаверса" необходимо построить "мост" между этими пространствами, чтобы пользователь мог снять ограничения физики и перемещаться между ними так же легко, как переходить из одной комнаты своего дома в другую.

Metaverse был придуман Цукербергом еще в школе

В октябре издание The Verge со ссылкой на свои источники сообщало, что Facebook планирует сменить название компании, чтобы лучше показать ориентацию на "метаверс". Ранее в интервью The Verge Марк Цукерберг отмечал, что в случае успешной реализации проекта в ближайшие пять лет компания перестанет ассоциироваться с социальными сетями и будет связана именно с "метаверсом".

В этом же интервью Цукерберг рассказывал, что вынашивал подобную идею еще со школы. Одна из вещей, которую он действительно хотел построить, – "ощущение материализованного интернета, в котором люди могли бы находиться в окружающей среде, телепортироваться в разные места и быть с друзьями, как в реальности".

Именно сокращение дистанции и создание ощущения присутствия, по мнению Марка, создаст больше возможностей для людей: можно будет выполнять различные работы, появятся новые рабочие места и новые формы развлечений.



Meta займется созданием Metaverse – виртуальной вселенной / Фото lematinal

По словам Цукерберга Metaverse станет уникальным местом – сплетением виртуальных миров, где можно будет работать в общем пространстве, людям, которые живут в разных городах, странах или континентах. В "метаверсе" люди смогут вместе проводить время, одновременно находясь на расстоянии, развлекаться и даже получать принципиально новый опыт взаимодействия с виртуальной реальностью.

Единственное, что приходит на ум, это "Оазис" – виртуальная вселенная из книги и одноименного фильма "Первому игроку приготовиться". Остается лишь надеяться, что Metaverse компании Цукерберга принесет человечеству больше пользы, чем вымышленный прототип автора книги Эрнеста Клайна.

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Почему изменение названия компании Facebook это нормально

В смене названия компании ничего необычного нет. В свое время Alphabet стала материнской компанией Google, YouTube и других направлений. Новая компания Цукерберга, как мы уже отмечали, объединяет ряд сервисов и продуктов и слухи о ее переименовании ходили уже давно.

Это изменение призвано помочь людям увидеть в компании не только социальную сеть, но и потенциал в отраслях, относящихся к дополненной и виртуальной реальности, умных очков и других продуктов.