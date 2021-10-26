Почему и когда мозг человека начал уменьшаться

Эволюция человека – это путь, продолжительностью в сотни тысяч лет. От древнейших пургаториусов и к людям – мозг увеличивался, что говорило о постоянной нагрузке на наших предков. Но, кажется, в один момент что-то пошло не так и мозг человека начал менять размер в обратную сторону.

За последние шесть миллионов лет наш мозг увеличился в размерах примерно в четыре раза. И длинные исследования ископаемых остатков показали, что ближе к современности мозг человека начал уменьшаться. Ученые не могли точно установить, когда именно это началось. Также загадкой оставались причины своеобразного "регресса".

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График, который демонстрирует резкое уменьшение размеров мозга человека / Фото Frontiers in Ecology and Evolution

Уменьшение мозга и его причины

В новом исследовании американские ученые проанализировали 985 найденных черепов наших предков и сравнили их с черепами современных людей. Кроме того, они подошли оригинально к вопросу и исследовали других социальных животных – муравьев.

Кроме социальности, муравьев для анализа выбрали также и потому, что в них поколения меняются гораздо быстрее, чем у людей. На основе наблюдений и исследований черепов древних людей, ученые построили модель, которая и показала когда и почему мозг человека начал уменьшаться.

Муравьи позволили понять взаимосвязь социального отбора и размеров мозга. В результате у ученых выстроилась модель, которая гласит, что причиной уменьшения размеров мозга стали социальные изменения. А именно – разделение труда. Произошло уменьшение размеров около 3 тысяч лет назад.

Если раньше условный гоминин должен был заниматься почти всем и сразу, то с развитием социальной структуры человеческого общества появилось разделение ролей в нем. Мозг адаптировался к таким изменениям и стал меньше, а следовательно – уменьшились энергозатраты всего человеческого организма.