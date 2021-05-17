В большинстве случаев все дело в воде. Если речь идет об обычном повседневном клее типа ПВА, то вода содержится в самом клее и играет роль растворителя. Это и не дает клею прилипать к бутылочке изнутри. Когда вещество попадает на поверхности, которые надо склеить, то вода испаряется – остаются только липкие молекулы полимера, которые делают работу, возложенную на них.

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Клей – незаменимая вещь в повседневной жизни / Фото Pexels

С суперклеем все наоборот – он воду впитывает. Растворителем там выступает специальная кислота, которая не дает клею затвердеть в тюбике и поэтому он всегда готов к работе.

Но, как только вещество попадает на поверхность, то стабилизирующая кислота нейтрализуется молекулами воды. Клей переходит в твердое состояние и вы получете крепко соединенные детали.