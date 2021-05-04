Разрабатывая электромобили, перед компанией стоит задача не только сделать их привлекательными для покупателя, но и побудить оставаться с этим видом транспорта в дальнейшем. И если на первое компании бросают значительные ресурсы в попытке продать как можно больше товара, то на второе обращается значительно меньшее внимание.

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Как проводилось исследование

Институт транспортных исследований Калифорнийского университета опубликовал результаты 4167 опросов владельцев электромобилей в рецензируемом научном журнале Nature Energy.

Результаты показали, что из всего количества людей, которые согласились ответить на вопрос, 1856 приняли решение купить новую машину. Среди них почти 21 процент захотел перейти от электротяги на двигатель внутреннего сгорания. Причем от гибридов хотят отказаться больше людей. Но более половины из них не исключает возвращения к электромобилям в будущем.

Компании-лидеры

Распределение по маркам, от которых отказываются меньше всего, выглядит довольно интересно.

Меньше всего "отказников" у компании Cadillac. Точнее их нет вообще. Результаты показали 0 процентов отказов. Однако такой результат вызывает сомнение, когда становится понятно, что среди всего количества участников было всего трое владельцев автомобиля Cadillac.

Второе место с результатом 7, 14 процента по Honda. Ее автомобилями владели 26 респондентов.

На третьем месте самый известный мировой производитель Tesla – лишь 10 процентов покупателей ее машин захотели сменить машину.

Лидерами по отказам назвали такие компании:

Fiat – 38 процентов респондентов, купивших эту марку желают вернуться к ДВС,

Ford – 27,48 процента,

Toyota – 24,47 процента,

BMW – 21,01 процента.

Если закрыть глаза на маленькую выборку (до 25 анкет), можно добавить:

Audi – 33,33 процента,

Hyundai – 53,33 процента,

Mitsubishi – 33,33 процента.

Средние результаты показывает Volkswagen (18,18 процента), а также Kia (20,83 процента) и Nissan (20,6 процента).

Почему отказываются от электромобилей

Главные причины покупки бензинового (или дизельного) автомобиля после владения электромобилем или гибридом такие:

Отсутствие возможности быстрой зарядки дома. Наличие развитой сети зарядных станций в городе почти не влияет на ситуацию, поскольку большинство поездок происходят по маршруту дом-работа, и заезжать куда-то по дороге людям неудобно.

Отсутствие достаточно мощной розетки (или возможности ее установить), что характерно для арендованной жилплощади и апартаментов в многоквартирных домах.

Недостаточная экономичность в случае гибридов.

Недовольство запасом хода батарейных электромобилей.

Стоит отметить, что данные собирали только среди покупателей электромобилей или гибридов в 2011-2018 годах. То ест, их опыт владения пришелся на тот период, когда технологии в этой области бурно развивались. Современные модели существенно отличаются по характеристикам, поэтому, вероятно, покупатели современных моделей показали бы другие результаты.