Нет, более худыми вы не стали. И стройнее тоже. Все дело в центробежной силе, которая на экваторе ощутимее, чем на полюсах.

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Вращение Земли / Фото Studyandscore

Почему так происходит

На полюсах Земли на ваш вес будет влиять исключительно земное притяжение.

На экваторе ощутима центробежная сила, направленная от центра Земли. Составляет она 1/300 от силы притяжения планеты. Соответственно, вы будете весить там 1/300 меньше. Поэтому, если на полюсе вы весите 80 килограммов, то на экваторе уже на 260 граммов меньше.