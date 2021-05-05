Ядро Земли имеет температуру около 6 000 градусов по Цельсию. Находится оно всего в 3 000 тысячах километров от нас. Но этот жар не поджаривает нас. Одна из причин этого – слой твердой каменной мантии, которая окружает ядро и является прекрасным термоизолятором.

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Постер Земли с подписями ее главных элементов / Фото Wikipedia

Какова главная причина того, что мы не чувствуем жара от ядра

Главная причина – это разница между теплом и температурой. Если говорить просто, то тепло – это энергия. А температура – это плотность этой энергии, то есть количество энергии, которая вложена в объект определенного размера.

Ядро имеет высокий показатель температуры, потому что он вложен в маленький объем ядра. Чтобы расплавить Землю центру нашей планеты понадобится гораздо больше энергии.

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В качестве примера, можно привести искру от бенгальских огоньков. Ее температура достигает 1 500 градусов по Цельсию. Но если она попадет на вашу кожу, то сомнительно, что вы это вообще почувствуете.

Другое дело – ванна с водой, разогретой до 100 градусов по Цельсию. Температура кипятка на 1 400 градусов меньше температуры искры, но причинит гораздо больше вреда.