Instagram удалил страницу PornHub с 13,1 миллиона подписчиков

Instagram удалил официальный аккаунт сайта PornHub. Соцсеть не объясняет свои действия, однако СМИ связывают это с давлением христианских активистов.

На момент удаления официальной учетной записи PornHub было 6200 изображений и видео. Там публиковали безопасный для работы контент, рекламирующий разнообразные видео и их создателей.

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Что произошло

Точная причина блокировки неизвестна. Активистка Лейла Микельвейт, фактически возглавляющая кампанию против PornHub, опубликовала скриншоты, показывающие, что страница была удалена из-за "нарушения правил сообщества Instagram".

Лейла Микельвейт основала движение "TraffickingHub", посвященное "закрытию Pornhub и привлечению его руководителей к ответственности за содействие, распространение и получение прибыли от изнасилований, жестокого обращения с детьми, торговли людьми сексуального характера и сексуального насилия на основе криминальных образов".

Критики отмечают ее связи с евангельскими христианскими группами, которые выступают за полную отмену любой секс-работы и коммерческой порнографии.

На сайте активистки указано, что ранее она работала в проекте Exodus Cry, христианской группе, желающей "покончить с секс-индустрией".

Сам Exodus Cry, по информации The New Republic, появился в Международном доме молитвы в Канзас-Сити (IHOPKC) под руководством пастора Майка Бикла, который верит, что "Бог призвал консервативных христиан осуществлять господство над обществом, взяв под контроль политические и культурные институции".

Микельвейт выразила поддержку решению Meta и призвала другие компании – Google, Amazon и Microsoft – следовать примеру.

Напомним, в последние годы критика PornHub ужесточается. Сайт обвиняли в распространении детской порнографии, что привело к многочисленным искам, отставке генерального директора и главного операционного директора, а также прекращению работы с Visa и Mastercard, которые в 2020 году отказались принимать платежи от PornHub. В ответ сайт удалил все содержимое от непроверенных пользователей и запретил им загружать собственные видео.