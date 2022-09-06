На момент удаления официальной учетной записи PornHub было 6200 изображений и видео. Там публиковали безопасный для работы контент, рекламирующий разнообразные видео и их создателей.
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Что произошло
Точная причина блокировки неизвестна. Активистка Лейла Микельвейт, фактически возглавляющая кампанию против PornHub, опубликовала скриншоты, показывающие, что страница была удалена из-за "нарушения правил сообщества Instagram".
- Лейла Микельвейт основала движение "TraffickingHub", посвященное "закрытию Pornhub и привлечению его руководителей к ответственности за содействие, распространение и получение прибыли от изнасилований, жестокого обращения с детьми, торговли людьми сексуального характера и сексуального насилия на основе криминальных образов".
- Критики отмечают ее связи с евангельскими христианскими группами, которые выступают за полную отмену любой секс-работы и коммерческой порнографии.
- На сайте активистки указано, что ранее она работала в проекте Exodus Cry, христианской группе, желающей "покончить с секс-индустрией".
- Сам Exodus Cry, по информации The New Republic, появился в Международном доме молитвы в Канзас-Сити (IHOPKC) под руководством пастора Майка Бикла, который верит, что "Бог призвал консервативных христиан осуществлять господство над обществом, взяв под контроль политические и культурные институции".
Микельвейт выразила поддержку решению Meta и призвала другие компании – Google, Amazon и Microsoft – следовать примеру.