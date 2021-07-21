Почему нагревается смартфон и как с этим бороться

Рано или поздно все сталкиваются с перегревом смартфона. Это не зависит от операционной системы и может касаться устройства любого производителя. Смартфоны часто нагреваются при зарядке, во время долгого просмотра видео или игр. Но почему так происходит, почему телефоны перегреваются и как с этим бороться? Разбираемся в этом в нашем материале, где советуем, как избежать перегрева.

Нагревается экран телефона, что делать

Перегрев дисплея может вызвать слишком высокая частота обновления. 90, 120 Гц – это конечно очень красиво и удобно, но телефон начинает работать в усиленном режиме и перегревается.

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При небольшом перегреве достаточно будет выключить смартфон или же просто погасить дисплей и дать ему отдохнуть и остыть. Можно уменьшить частоту обновления экрана в настройках, уменьшить яркость. Это будет полезно и для ваших глаз, и для смартфона.

Почему телефон греется во время просмотра видео и игр

Процессор смартфона перегревается чаще всего. Сегодня в смартфоны устанавливают многоядерные процессоры, однако активной системы охлаждения там нет. Такие процессоры делают устройства очень производительными, позволяют быстро устанавливать приложения, загружать страницы в браузере и видео.

Однако это часто приводит к перегреву устройства. Причиной этого может стать и дополнительное активное использование модулей LTE, Wi-Fi, GPS, длительное время просмотра видео и игры.



Игры и видео нагружают процессор / Фото Unsplash

Если вы заметили, что смартфон начал сильно греться – выключите то, чем не пользуетесь, или отложите смартфон на некоторое время, чтобы он остыл. Часто в этой ситуации виноваты запущенные ресурсоемкие программы, которые остались работать в фоновом режиме. Закройте то, чем не пользуетесь и отключите в настройках ненужные службы.

В нагревании Android-смартфонов виноваты еще и оболочки, производители стараются сделать их наиболее красивыми и часто перегружают элементами, которые загружают процессор и требуют много ресурсов. Кроме перегрева это еще и существенно быстрее сажает батарею смартфона.

Греется батарея в смартфоне – как с этим бороться

Перегрев батареи – одна из распространенных причин нагрева смартфона. В основном такое бывает, когда смартфоном пользуются во время зарядки – важно помнить, что это негативно влияет на емкость батареи, поэтому злоупотреблять этим не нужно.

Дополнительно изнашивает ваш аккумулятор и беспроводная зарядка – это удобно, но несколько более негативно для смартфона, чем обычная зарядка через USB.

Негативно на состояние батареи и ее перегрев могут влиять недорогие аксессуары – неоригинальные или дешевые кабель и зарядное устройство – их лучше избегать. Следует внимательно следить за качеством зарядных устройств и не использовать испорченные.



Не допускайте перегрева батареи смартфона / Фото Wikipedia

Смартфон греется, когда нет сети

Еще одной распространенной причиной чрезмерного нагрева смартфона является модуль связи, который усиленно работает, когда сигнал оставляет желать лучшего – смартфон начинает искать ближайшую стабильную антенну. Особенно это хорошо проявляется, если абонент находится в местах, где покрытие сетью не самое лучшее. В такой ситуации лучше отключить смартфон или активировать авиарежим, чтобы лишний раз не сажать аккумулятор.

Телефон нагревается в чехле, что делать

В некоторых ситуациях виновником перегрева является чехол смартфона. Здесь стоит отметить, что абсолютно не имеет значения, дорогой чехол или нет – наличие аксессуара в принципе увеличивает температуру устройства. В холодное время года чехол спасает смартфон от внезапных отключений, но в жару его стоит все-таки снять, хотя бы на время активного использования устройства.

Почему телефон греется в жару

Еще одна причина нагрева смартфона – он долго находился на солнце. Многие пользователи пренебрегают этим, устанавливая телефон в автомобильный держатель, находящийся на лобовом стекле, дополнительно подключая зарядку из прикуривателя.



Смартфон в машине может очень быстро нагреваться / Фото Aliexpress

В этой ситуации вам вредит абсолютно все – вы используете ресурсоемкие программы навигатора на смартфоне, находящемся на солнце с подключенной зарядкой, которую производители и мастера из сервиса в принципе рекомендуют использовать как можно реже.

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Как избегать перегрева смартфона

Современные смартфоны могут похвастаться мощной начинкой и весьма емкими аккумуляторами. Зачастую производители не оптимизируют свои прошивки под начинку устройств, а пользователи, в свою очередь, пренебрегают правилами использования аккумуляторов.

В результате этого смартфоны превращаются в горячие бруски, которыми невозможно пользоваться голыми руками. Используйте только проверенные аксессуары и не нагружайте смартфон чрезмерно – тогда ваше устройство не будет сильно греться, а аккумулятор будет работать стабильнее!