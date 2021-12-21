Некоторые "хвостатые гости" будут зелеными. Но такой цвет будет иметь лишь "голова" кометы – так называемая "кометная кома". Ученые долго не могли понять, почему "головы" комет приобретают яркий зеленый цвет. Оказалось, что ответ нашли еще 90 лет назад, но не знали об этом.

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Комета C/2020 F8 SWAN / Фото Sky Vistas

Солнце и кометы

В 1930-х годах XX века физик Герхард Херцберг сделал предположение, что зеленый цвет кометной "комы" обусловлен воздействием Солнца, ведь чем ближе к Солнцу – тем ярче "голова". Солнечный свет воздействует на органические соединения, которые содержит ядро кометы, что вызывает возникновение двухатомного углерода (С2), который, разрушаясь, становился причиной зеленого свечения. С2 (также известный как диуглерод) нестабилен, поэтому проверить теорию в лабораторных условиях не получилось.

Но наконец это удалось сделать сейчас и ученые поняли, почему "кома" – зеленая, а хвост – нет.

Механизм "зеленой головы"

Двухатомный углерод не существует на кометах. Но чем ближе та приближается к Солнцу, тем больше нагревается. Это вызывает испарение вещества кометы и образование газового облака – "комы".

Солнечный свет разбивает химические соединения в "коме" на более мелкие составляющие частицы – так образуется диуглерод.

Чем ближе приближается комета к Солнцу, тем интенсивнее становится жесткое ультрафиолетовое излучение. Под его действием С2 распадается (хотя недавно это же излучение стало причиной появления диуглерода).

Разрушение двухатомного углерода происходит очень близко от ядра, что становится причиной окраски в зеленый цвет "комы", а не хвоста.

Чтобы узнать все это ученые провели грандиозный эксперимент на Земле. Для этого была использована вакуумная камера, лазеры и химические реакции. Процесс исследования оказался таким сложным, что занял у команды ученых девять месяцев.