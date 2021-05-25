Люди – единственные млекопитающие, у которых волосы растут таким образом. Для начала ученый предлагает понять, зачем вообще млекопитающим шерсть.

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Для чего млекопитающим шерсть

Волосяной покров согревает животных в холодную ночь и защищает от солнца днем. Предки человека могли потерять большую часть волос на теле, потому что освоили огонь и могли легко компенсировать голую кожу теплом костра, защищенным от холода и ветра жильем, а также одеждой. Однако это только объясняет, почему первобытные люди смогли выжить без большей части своих волос, но не почему они исчезли.

Безволосость, вероятно, дала людям какое-то эволюционное преимущество. Пейджел рассказывает о трех основных теориях, которые могут объяснить, в чем же она заключалась.

Толстый мех может приводить к перегреву на жарком солнце.

У людей больше потовых желез, чем у наших родственников-приматов. Если бы мы сохранили длинные и густые волосы на всем теле, это затрудняло бы испарение пота и охлаждение тела.

Однако эта гипотеза не может объяснить некоторые аспекты структуры волос на теле человека: например, почему мужчины, как правило, имеют их больше, чем женщины.

Вторая теория, известная как гипотеза водных обезьян, предполагает, что древние люди могли проводить много времени в воде.

Мех при этом мешал плаванию, поэтому люди постепенно теряли волосы. Однако ученые не имеют никаких доказательств того, что люди проводили значительное количество времени в воде. Пейджел считает, что в эту гипотезу поверить трудно. Кроме того, возникает еще один вопрос: почему люди не вернули в процессе эволюции свой мех после того, как перешли на сухопутный образ жизни?

Марк Пейджел является автором третьей теории. Он называет ее гипотезой эктопаразитов.

Эктопаразиты – это паразиты, обитающие вне тела хозяина. Такие паразиты, как правило вши, клещи и блохи, являются основной причиной болезней и смертности у разных видов. Чем меньше волос, тем меньше эктопаразитов может жить на коже. Даже если они появляются, от них легче избавиться. Таким образом повышались шансы на выживание человека, по сравнению с другими видами.

Но почему тогда волосы есть на голове?

Во-первых, наши головы подвергаются прямому воздействию солнца. Вблизи экватора, где начиналась эволюция человека, солнечные лучи могут быть невыносимыми, а волосы на голове помогают людям избежать перегрева. Во-вторых, волосы на голове помогают сохранять тепло ночью.

Наш мозг относительно мал по сравнению с остальным телом, но он чрезвычайно метаболически активен,

– объясняет Пейджел.

Мозг вырабатывает тепло, а волосы на голове изолирует эту область, не допуская его потерю.

И наконец, половой отбор также мог сыграть свою роль. К сожалению, доказательств тому нет. Волосы плохо сохраняются, поэтому ученые не знают, стилизовали ли наши далекие предки его в прически, чтобы привлечь пару. Такое поведение распространено у многих коренных народов, которые не контактировали с внешним миром.

Это дает возможность предположить, что и древние люди также практиковали прически, чтобы стать привлекательнее для противоположного пола.