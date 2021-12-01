Возможность экрана изгибаться без потери своих характеристик может показаться чудом, но на самом деле это является результатом многолетней работы инженеров и ученых. Казалось, новаторская технология граничит с фантастическими историями о летающих авто и космических путешествиях.

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Где взялись гибкие экраны

Первыми, как это часто бывает в мире технологий, были фантасты. В книгах и кинофильмах главные герои использовали самые необычные устройства, среди которых встречались гаджеты с гибкими и сложными экранами всех цветов и размеров.

Первый гибкий экран

Первую попытку воплотить фантастическую мечту в жизнь предприняла компания Xerox. Так что началось все с прототипа гибкого экрана, который в 1974 году разработало подразделение Xerox – PARC. Дисплей имитировал бумагу и позволял отображать на ней динамические цифровые изображения в черно-белом цвете. Так разработчики создали гибкую электронную бумагу Gyricon.

Прототип состоял из полиэтиленовых сфер, диаметром от 20 до 100 микрометров, каждая из которых состояла из черной части с отрицательным зарядом и белой с положительным. В зависимости от напряжения на каждой сфере, на дисплее появлялись белые и черные точки, которые складывались в текст или изображение.



Первый гибкий экран выглядел так / Фото Xerox Research Center

Gyricon был гибким, стирать и перезаписывать изображения на чувствительном слое можно было тысячи раз.

Новая разработка от HP

В 2005 году другая команда исследователей, на этот раз из компании HP, начала работать над созданием цветного гибкого дисплея. Но этот проект пришлось закрыть, поскольку разработчики не успели подготовить рабочий демонстрационный прототип к запланированному сроку. У HP осталась технология, с которой компания пыталась работать. Но в 2010 направление окончательно закрыли, поскольку оказалось, что тонкие и легкие стеклянные экраны выгоднее массивных гибких экранов.

Цветной гибкий дисплей от Samsung

В 2010 году Samsung показала великолепный цветной гибкий дисплей, который отображал все цвета яркими и насыщенными. Размер экрана составлял 4,5 дюйма, а его разрешение было 800х480 пикселей. После демонстрации стало ясно, что в течение нескольких лет гибкие дисплеи выйдут на рынок.

Гибкий дисплей HML

Следом появился гибкий E-ink дисплей, разработанный в компании Human Media Lab. Он был не просто гибким – датчики, расположенные в экране, отслеживали степень изгиба поверхности, производя электрический сигнал как обратную связь.

Гибкий дисплей HML: смотрите видео

Сегодня гибкие экраны технологичны и могут выполнять самые разнообразные задачи, помогая пользователям в быту, бизнесе и обучении.

Появление современных перспективных проектов

Аналогичным концептом был и гибкий телефон Nokia, представленный в 2011 году. Затем создала собственный концепт и корпорация Samsung, показав прототип в 2013 году.

Именно эта южнокорейская компания стала активно развивать и продвигать идею гибких экранов для смартфонов. Не менее рьяно бросилась изобретать свой гибкий экран LG. На CES 2013 компания продемонстрировала несколько устройств с гибкими экранами.

Гибкий экран Samsung: смотрите видео

Это были вполне функциональные гаджеты. Чуть позже одна из технологий – закругленный по краям экран, покрытый обычным стеклом – стал частью продуктовой линейки Samsung как смартфон Edge.

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Инновационные OLED-дисплеи

Настоящее диктует новые условия и заставляет работать в быстром темпе. Личностные и профессиональные роли стали более размытыми. Пандемия полностью изменила подход к работе во всем мире, и ранее не слишком популярная тенденция работать отовсюду стала привычным делом. Такие изменения сформировали потребность в сверхгибких, мобильных и прочных устройствах, которые обеспечат производительность на рабочем месте, в кафе или дома.

Поскольку стекло – прочный и толстый материал, его сложно адаптировать для гаджетов с гибким экраном. Для этого используют технологию OLED – матрицу из органических светодиодных частиц. Она намного тоньше, чем стекло, и может изгибаться без потери свойств. Обычные OLED-дисплеи изготавливают со стеклянной подложкой, но ее можно заменить на гибкий пластик – это и сделали разработчики, чтобы создать легкий экран, который гнется.

Первый в мире ПК с гибким экраном

Глобальные изменения в мире сформировали потребность в создании совершенно нового устройства. Удаленная работа стала еще более распространенной и навсегда изменила будущее портативных технологий. Потребность гибкости и универсальности стала катализатором этих изменений и, впоследствии, изобретения категории "гибких ПК".

Перед разработчиками и дизайнерами стояла задача совместить размер и портативность смартфона или планшета, мощность и функциональность ноутбука, а также гибкость.

В 2021 году компания Lenovo представила первый в мире ПК с экраном, который гнется. Ноутбук ThinkPad X1 Fold, состоящий из 11 слоев, включая переднюю панель, и OLED-экран, созданный в сотрудничестве с LG Displays.



Ноутбук ThinkPad X1 Fold-первое в мире подобное устройство с гибким экраном / Фото Lenovo

Гибкий экран в быту

Требования пользователей к современным гаджетам возросли: нам нужны легкие и портативные ноутбуки, быстрый доступ к интернету, чтобы работать или развлекаться в любой точке мира. Разработчики устройств с гибкими экранами руководствуются именно этими пользовательскими запросами – сгибающийся смартфон превращается в планшет, а планшет – в ноутбук с множеством опций. Современные люди научились сочетать в себе разные роли и им просто нужно устройство, которое обеспечит полную мобильность.

Последние несколько лет на рынке регулярно появляются смартфоны с гибкими экранами. Самое большое преимущество таких гаджетов – мультифункциональность. Устройство сочетает одновременно телефон и планшет, а экран находится в большей безопасности, поскольку в сложенном виде дисплей сложно повредить.



Смартфон Samsung Galaxy Z Fold3 легко превращается в небольшой планшет / Фото Samsung

В то же время устройства-трансформеры с гибкими экранами и производительностью полноценных ПК, которые одновременно работают как планшет и ноутбук, совсем недавно начали появляться на рынке и постоянно совершенствуются разработчиками. Такие гаджеты только в начале своего пути, а возможности их применения еще не раз удивят пользователей.

Кому нужны гаджеты с гибкими экранами

Уже сейчас гибкие экраны способны значительно упростить жизнь и оптимизировать рабочие и повседневные процессы. Складное устройство можно ставить в любое удобное для вас положение, независимо от того, находитесь вы дома или на работе. Выберите практически любую отрасль, и, несомненно, найдутся сотрудники и команды, которым понадобится складное вычислительное устройство.

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Когда гибкие экраны "захватят мир"

До недавнего времени мы обходились без гибких экранов и чувствовали себя комфортно. Но когда-то не было понятия об автоматизированной обработке данных – теперь невозможно представить свою жизнь без компьютера или мобильного телефона.

Гибкие экраны, как и все инновационные разработки, постепенно приходят на рынок, обязательно докажут свои преимущества и займут особое место в жизни потребителей. Но уже сегодня пользователи выбирают гаджеты с гибкими дисплеями и получают удовольствие от использования.