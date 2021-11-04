Млечный Путь входит в скопление галактик, которое называется Местная группа. Ближайшим скоплением к местной группе является скопление в созвездии Девы. Астрономы давно заметили, что среди около 1 500 галактик скопления есть достаточно много таких, где идут процессы звездообразования, а есть такие, где эти процессы прекратились. Поэтому ученые выбрали скопление в Деве для более детального изучения, ведь там существует большая выборка. Благодаря этому удалось понять, почему умирают галактики.

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Галактика NGC 4254 в Скоплении в Деве; красным выделен молекулярный газ / Фото National Radio Astronomy Observatory

Причина смерти галактик

Ученые наблюдали за 51 галактикой в Скоплении в Деве. Благодаря высокому разрешению были получены качественные данные, которые позволили сформировать картину того, почему галактики умирают. Виновному в этом оказалась межгалактическая горячая плазма.

Дело в том, что для образования звезд критически важным является наличие в галактиках холодных молекулярных облаков газа. Именно они служат топливом, позволяющим образовываться новым звездам. Если же забрать этот газ, то звездам просто не из чего будет формироваться.

Гигантское скопление в Деве характерно постоянным гравитационным взаимодействием между объектами и наличием межгалактической плазмы, которая разогревается до миллионов градусов. Вследствие гравитационного взаимодействия галактики разгоняются до огромных скоростей. Во время такого движения в пространстве они сталкиваются с горячей плазмой, которая словно метла выметает холодный газ. Так движение в пространстве вызывает медленную смерть галактики, ведь топлива для образования новых звезд больше не остается.