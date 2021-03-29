Facebook заморозил страницу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Причиной стали высказывания политика. Министерство коммуникаций уже заявило, что таким образом компания навязывает свою политику и законы другим странам.

Facebook пошла на такой шаг из-за распространения Николасом Мадуро дезинформации о COVID-19. Политик рекламировал в соцсети "чудо-лекарства", которые якобы способны вылечить от коронавируса. Это утверждение не поддержали медики.

Интересно Российских хакеров подозревают в атаке на компьютеры членов немецкого правительства

Детали ситуации

Из Facebook исчезло видео, в котором Мадуро рекламировал гомеопатическое средство Карвативир, получаемое из чабреца. По мнению лидера Венесуэлы, препарат "на 100% нейтрализует коронавирус". Он назвал его прорывом в медицине и "чудодейственными каплями". Однако врачи страны утверждают, что заявления Мадуро о том, что Карватавир может лечить COVID-19, являются "опасными".

На факт блокировки отреагировало Министерство коммуникаций страны.

Министерство коммуникаций категорически осуждает произвол со стороны компании Facebook, которая с нарушением Конституции Венесуэлы заблокировала на срок в 30 дней официальный блог президента Николаса Мадуро, нарушив права 1,2 миллиона его пользователей,

– говорится в заявлении.

Также там считают, что это является признаком цифрового тоталитаризма со стороны наднациональных компаний, которые хотят навязать свой закон разным странам.

Это не только акт цензуры со стороны диктатуры новых СМИ, но и свидетельство расширения блокады и бойкота, которые североамериканская империя незаконно применяет против нашего народа,

– написал министр коммуникаций Фредди Ньяньес в Twitter.

Это не первый раз, когда Мадуро делает ложные заявления о коронавирусе в социальных сетях. В марте прошлого года Twitter удалил один из постов венесуэльского президента. В нем он советовал напиток домашнего приготовления, который якобы может "уничтожить инфекционные гены" COVID-19.